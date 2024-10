Barbie Núñez luce el disfraz perfecto para Halloween que fusiona al "cisne negro" y a un ángel caído | FOTOS

Las fiestas de Halloween ya inician este fin de semana y si todavía no tienes idea de qué te vas a disfrazar, aquí te contamos cómo conseguir un look perfecto para lucirte como nadie más; se trata de una apuesta de outfit que acaba de presumir la influencer Barbie Núñez. A través de sus redes sociales la tiktoker compartió una combinación que es magnífica para la temporada y aunque mezcla dos estilos distintos, el resultado es igual de icónico, especialmente si eres de las mujeres que les encantan verse y sentirse femeninas, hermosas y seductoras.

Barbie Núñez renovó las tendencias de Halloween con un disfraz que fusiona el infaltable ángel caído con el cisne negro de El Lago de los Cisnes, pero en específico la caracterización que llevó Natalie Portman en dicha película del 2010. De esta manera se volvió viral y todo un referente de inspiración para quienes ya están planeando sus looks de la temporada. Según nos dejó ver la creadora de contenido, sólo basta un corsé de cuero y una minifalda de tul que imite el tutú de las bailarinas de ballet clásico.

¿El resultado?, la combinación perfecta para lucir seductora con un look total black, pero muy femenina y delicada gracias al guiño de una bailarina de ballet, eso sin mencionar el toque de sensualidad al agregar unas alas al look. ¿Te animas a robarle el disfraz? Aquí te contamos todos los detalles con los que la influencer acaparó todos los reflectores, ¡lúcete hermosa al igual que ella!

Tanto fue el furor que causó su disfraz de este año que no sólo nos regaló una selfie frente al espejo para presumir cada detalle del outfit, sino que también dedicó un par de videos muy fieles al humor con el que se ganó al Internet entero. Por supuesto, aquí te compartimos todos los detalles de su outfit para que lo tomes de inspiración para lucirte en las próximas fiestas, ¿lo harás?

Un corsé negro te puede ayudar a conseguir un disfraz como este. (Foto: IG @barbie.nunezt)

Barbie Núñez presume su disfraz de Halloween combinando el Cisne Negro y un ángel

Desde la llegada el "El Cisne Negro" (2010), una película protagonizada por Natalie Portman, su caracterización como bailarina de ballet y con un look de leotardo negro, tutú negro, plumas y un impactante maquillaje en el rostro, esta combinación se ha convertido en una de las preferidas y más icónicas durante las fiestas de disfraces. Ante ello, no causa sorpresa que en Halloween sea uno de los atuendos favoritos; sin embargo, no hay nada más molesto que llegar a algún evento y encontrarnos con que alguien más va vestido de la misma forma que nosotros.

La buena noticia es que esto ya no será un problema gracias a la influencer Barbie Núñez, quien de una manera icónica fusionó el disfraz del cisne negro con un ángel caído y el resultado es tan glamuroso y seductor que seguramente querrás llevarlo este Halloween. Lo primero y más importante es tener un corsé negro para imitar el leotardo de una bailarina de ballet; mientras que una falda de tul funcionará como un tutú.

Los guantes le dan el último toque a la imagen. (Foto: IG @barbie.nunezt)

Si bien la dupla anterior ya nos puede ayudar a lucir como Natalie Portman, lo siguiente y que ayudará a marcar tendencia y la diferencia respecto a otros disfraces de Halloween es el agregar unos guantes negros que le dan glamur a la imagen, así como unas alas negras con las que seguro te sentirás icónica, en especial ahora que regresaron a la moda con el retorno de Victoria's Secret.

Finalmente, unas sandalias negras de plataforma te ayudarán a completar tu disfraz, aunque si lo prefieres unos stilettos te ayudarán a estilizar las piernas y pies, algo que cualquiera necesita con un look como el del cisne negro en el que se busca recrear la imagen de una bailarina. ¿Te sumas a esta tendencia impuesta por Barbie Núñez?

Por último en el peinado puedes elegir entre llevarlo suelto o recogido en un chongo de bailarina. (Foto: IG @barbie.nunezt)

