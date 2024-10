¿Quién es Claudia Duque? Mujer recibe su boleto de avión y ahora todo TikTok acusa a su novio de serle INFIEL | VIDEO

Si tienes una cuenta activa de TikTok seguramente ya te enteraste del nuevo caso viral y no, no nos referimos al de la chica que regresó a su novio a México por serle infiel, sino al de una mujer que se grabó pidiendo ayuda a lo viral y a las personas para encontrar a alguien de nombre Claudia Duque y así hacer una buena acción; sin embargo, las cosas se salieron de control cuando en la sección de comentarios los internautas comenzaron a especular que en realidad se trataría de un caso de infidelidad y que la joven no se había dado cuenta todavía que su novio le puso los "cachos", o sea, los cuernos.

Todo empezó gracias a un video de Juanita Gutiérrez (@juanis_gf) de TikTok y que ya acumula 19.9 de reproducciones; la sensación del caso inició este fin de semana cuando compartió un video junto a su pareja en el que se grabó muy emocionada pidiendo ayuda para encontrar a una mujer de nombre Claudia Luque, esto luego que al correo de su novio le llegó el boleto de avión con el que pronto tendrá que viajar a Cartagena. Pero fueron los internautas quienes hicieron el caso en el más viral del momento y convirtiéndolo en una supuesta historia de infidelidad de la que los novios ya salieron a romper el silencio y negar los señalamientos.

"Si alguien se llama Claudia Luque y va a viajar el lunes 21 de octubre a las 12:55 pm o compró un ticket a las 12:55 pm por Latam a Cartagena y se le perdió su ticket, bueno, lo tenemos nosotros. A mi novio le llegó esta mañana al correo y a la aplicación de Latam el tiquete", explicó Juanita en su video, donde también ofreció más detalles para dar con su paradero.

Gracias a la viralidad de TikTok en la sección de comentarios se leyeron teorías que señalan a su novio por infiel, algo que ambos ya salieron a negar, pero que desató toda una polémica en la plataforma y que no sólo se quedó en Colombia, sino que también llegó a México y a distintos países de habla hispana por ser un caso de supuesta infidelidad. "Creo que tienes más cerca de lo que crees a quien te puede decir quién es Claudia Duque", "yo bien inocente hasta que vi otro video de otra persona diciendo que sabe quién es Claudia Duque", "supe quién era sin necesidad de leer los comentarios" y "yo siempre supe quien era Claudia Duque pero me faltó la malicia de pensar que el video era una venganza. Pensé que la chica era una inocente que no se daba cuenta de su novio y Claudia", se lee en la sección de comentarios.

Después del primer video de la joven, la plataforma se llenó de videos tratando de explicar el caso. (Foto: TikTok)

Joven pide ayuda para encontrar a Claudia Duque, caso se hace viral y acusan a su novio de infiel

Juanita Gutiérrez se viralizó por este caso en el que de buena fe quería ayudar a una persona que perdió su boleto de avión por un error; sin embargo, en la sección de comentarios comenzó a especularse que en realidad no se trató de un accidente, sino que el ticket llegó a quien debería de haber llegado, es decir, a su novio por supuestamente tener un affaire. La otra versión del público fue que la mujer en realidad siempre supo que le estarían poniendo los cuernos y que hizo este video en forma de venganza para hacerle saber a su pareja que ya sabía de la infidelidad.

Después de toda la polémica, misma que ya incluye hasta un video de análisis de Maryfer Centeno, la pareja reapareció con un nuevo video en el que aseguraron que todo se salió de control y que tras una larga lista de creadores de contenido hablando de este caso y la mujer incluso bromeó con que ahora es la "venado" de Colombia por los cuernos que le pusieron. Esta respuesta fue para dejar en claro que no hay infidelidad y que no conocen ni quieren conocer a Claudia Duque, además no la quieren conocer.

Pese a defenderse, en Internet continuó la teoría de que sí se trata de un caso de infidelidad y quienes han pasado un mal momento fueron los novios. Lo anterior ocasionó que Juanita reapareciera con un nuevo video tras las críticas y aseguró que la realidad es que, "la gente saca chisme de donde no hay y la gente vive el chisme". Finalmente, aseguró que la hija de Claudia la contactó, pues sí existe y está viajando, y que lo ocurrido fue un error de Latam.

Así se sentaron a aclarar la polémica. (Foto: TikTOk @juanis_gf)

Finalmente defendió a su novio, quien fue criticado en redes por ser demasiado serio, algo que para muchos fue la supuesta última prueba de que sí le es infiel a Juanita. "Obviamente mi novio y yo íbamos a estar muy incómodos o molestos, lo que sea", afirmó al recordar en lo que se convirtió el caso, además que su novio no se dedica a las redes, por lo que claramente estaba incómodo, eso sin contar que criticaron sus valores, "no es un red flag".

Este caso viral incluso terminó con un análisis de la grafóloga Maryfer Centeno, quien dijo que aunque se intentó mostrar como inocente y no entender los supuestos cuernos, fue una venganza. "De alguna forma ella quería cerciorarse ante el mundo que este hombre le sea fiel", dijo al recalcar que Juanita no es ingenua, sino que le "tiró el negocio" y la "posibilidad de coquetear con alguien".

