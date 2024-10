Fans de Shakira estallan en TikTok por la cancelación de su gira en Estados Unidos dos semanas antes de iniciar

Shakira informó que debían reagendar todas las fechas de Norteamérica debido a la alta demanda de boletos Instagram @shakira / TikTok

A dos semanas de que iniciara su gira, Shakira anunció que cancelaría todas las fechas de Norteamérica debido a la alta demanda, por lo que a través de un comunicado informó a las miles de personas que ya tenían sus boletos que trasladaría las fechas a mayo del 2025, algo que tomó por sorpresa a sus fans y ahora están expresando su molestia en TikTok.

En abril de 2024, la cantante dio a conocer las fechas de su gira “Las Mujeres ya no lloran tour” en Norteamérica. El primer show estaba planeado para el 2 de noviembre de este año en California y seguía con otros 13 conciertos al rededor de Estados Unidos y Canadá hasta el mes de diciembre.

Sin embargo, hace apenas unos días, la colombiana emitió un comunicado en el que agradecía el apoyo de sus fans y pedía comprensión debido a que ella y su equipo debían regentar todas las fechas debido a la alta demanda de boletos, por lo que necesitaba buscar estadios más grandes y llegar a más ciudades.

Tras el anuncio, fans de Estados Unidos, México e incluso Latinoamérica expresaron su molestia y decepción debido a que ni su producción ni Shakira ofrecieron una disculpa a las personas que no solo habían comprado boletos para su concierto, también vuelos de avión, hospedaje y oros gastos que aseguran, nadie se los devolverá.

Los más grandes fans de la interprete de “Sesión 53” mostraron su enojo en TikTok y ahora son cientos y cientos de videos de personas que están muy molestas y sobre todo decepcionadas de que la cantante canceló las fechas que hace seis meses anunció. Muchos de ellos la tacharon de “avariciosa” y “ambiciosa”, ya que no se preocupó por quienes ya habían hecho hasta lo imposible para ir a uno de sus conciertos.

Tal es el caso del tiktoker @jhsusaramburo quien posteó un video en su perfil para mostrar su enojo. El fan aseguró que escuchaba a Shakira desde que era un niño y su sueño era verla en su primer concierto de la gira, sin embargo, antes no tenía los recursos para comprarse un boleto con un buen lugar, por lo que cuando anunció la fecha no dudó en invertir en él.

“Estoy muy molesto y decepcionado con ella porque no fue por una causa de salud, no fue por una causa que se le saliera de las manos, fue simplemente de dinero porque se vendieron tanto los boletos de Latinoamérica que prefirieron hacer estados en lugar de arenas.

El tiktoker señaló que sentía una gran decepción y tristeza porque además del dinero perdido, ahora no podrá verla en la gira debido a que ya no puede pagar más dinero del que había gastado para verla. Finalmente dijo que esperaba que le llegara el video a la cantante para que por lo menos se disculpara con sus fans. Con este video suman cientos de usuarios que comparten sus emociones.

“Era mi sueño verla porque no había tenido los cursos económicos para verla. Ya tengo vuelos, los días libres, el hotel, lo que se invertí para ir y los 20 mil pesos que me costó el boleto ¿No le tomó un poquito en pensar en sus fans y todos los que hicimos sacrificios para ir a esas fechas? Una artista no hace eso, es la primera vez que yo siento este sentimiento hacia ella. Espero que le llegue este mensaje, yo solo hablo del coraje, la rabia y la tristeza que siento a que mi artista nos haya hecho esto”, dijo.