El filoso mensaje de Gerard Piqué sobre su separación con Shakira

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué ha vuelto a estar en el foco de los medios de comunicación en relación a su separación con la artista colombiana Shakira. El español y la cantante se separaron en 2022, algo que revolucionó a todo el mundo por lo mediático del proceso.

Gerard Piqué. Fuente: Instagram @3gerardpique

En la actualidad, Gerard Piqué sigue en pareja con su novia Clara Chía Martí, quien fue señalada como la tercera en discordia y motivo de la separación de los famosos. Mientras, Shakira se mudó a Miami en donde se encuentra junto a sus hijos, Milan y Sasha, y se dispone a darle inicio a una gira mundial.

Piqué sobre su separación

En una entrevista periodística, el exfutbolista señaló que en el marco de la separación siempre ha estado muy tranquilo. “Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas”, remarcó en alusión a cómo los medios y la opinión pública se refirieron al tema.

Shakira. Fuente: Instagram @shakira

Gerard Piqué aprovechó para aclarar que "la verdad o lo que sucede muchas veces no está contada de la manera que ha sido", dejando en duda lo que Shakira transmitió con las letras de sus canciones cuando la separación se concretó. El también empresario dijo entender la “libertad de expresión” y dejó en claro que sabe que eso puede llevar a que “mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera u otra”.

Shakira. Fuente: Instagram @shakira

Piqué afirmó sentirse en paz y rodeado de su familia, por lo que se considera un privilegiado al enumerar que pudo jugar en uno de los equipos de fútbol más grandes del mundo, conservar amigos de la infancia y tener a sus dos hijos. Sobre Shakira no se expresó directamente, pero la gira “Las mujeres ya no lloran” los volverán a tener en el centro de la escena.

