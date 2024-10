¿Shakira miente? Gerard Piqué rompe el silencio sobre su escandalosa ruptura con la cantante

Mientras Shakira sigue sumando éxitos en la música tras su escandalosa separación, Gerard Piqué se mantiene como blanco de críticas debido a la supuesta infidelidad y relación con Clara Chía. A dos años de la polémica, el exfutbolista habló sobre su ruptura y aseguró que no se ha contado la verdad de lo que ocurrió con la cantante colombiana; además, mencionó la manera en la que ha enfrentado los ataques en redes sociales.

La cantante colombiana ha encontrado en la música un refugio ante la controversia por su separación luego de 12 años de relación, como muestra canciones que se han convertido en un himno para los fans y con la que hace un guiño a su expareja. Como “BZRP Music Sessions, Vol. 53” con Bizarrap que significó un impactante regreso, pues, tal y como lo ha señalado en diversas entrevistas, hizo a un lado su carrera para apoya la de Gerard Piqué.

La pareja anunció su separación en junio de 2022 a través de un comunicado en el que pedían privacidad; sin embargo, tan sólo unos días después se reveló que el motivo habría sido una infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí, con quien sostiene una relación desde entonces y por la que también han sido blanco de ataques a través de redes sociales y constante acoso.

La barranquillera también habló sobre el acoso que ha sufrido luego de su ruptura y cómo esto ha afectado la dinámica familiar que intenta mantener con sus hijos, Sasha y Milan, con quienes se mudó a Miami, Florida, para comenzar desde cero. Algo que también ha ocurrido con Gerard Piqué y así lo reveló en una reciente entrevista para CNN, donde habló sobre la manera en la que lo ha enfrentado.

Las declaraciones del exfutbolista también han sido motivo de ataques en redes sociales, aunque había sido poco lo que revelaba sobre su ruptura muchos tomaron sus palabras como una indirecta a Shakira y no han dudado en defenderla. En esta ocasión, Piqué aseguró no se ha contado la verdad de lo que ocurrió en su relación, por lo que dejó ver que la intérprete de "Soltera" podría estar mintiendo.

“La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido (…) Lo mejor es que esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión”, dijo a CNN.