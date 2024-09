Psicólogo analiza la letra de "Soltera", la nueva canción de Shakira: "Las secuelas de la ruptura"

Hace algunos días la icónica Shakira lanzó un nuevo sencillo titulado "Soltera", una continuación de su viaje musical que comenzó con su aclamado álbum "Las mujeres ya no lloran", material que se conviritió en catársis después de su rompimiento con Gerard Piqué y es que después de su separación en junio de 2022, la cantante ha atravesado un proceso público de duelo, uno que ha involucrado muchas capas de emociones y que, dos años después, parece estar cerrando con la llegada de este nuevo tema musical.

Es bien sabido que Shakira ha utilizado su música como una herramienta de catarsis emocional a lo largo de su carrera, pues desde "Antología" hasta "Me Enamoré", ha demostrado tener una gran sensibilidad para capturar la esencia de sus experiencias amorosas, lo que ha sido una de sus características más distintivas como compositora.

De esta forma, el psicólogo colombiano Santi Santamaría, quien es un fiel seguidor de la cantante desde los inicios de su carrera, se ha vuelto viral en redes sociales al analizar a profundidad la letra de su nueva canción, misma que, de acuerdo con el experto, podría representar una afirmación de libertad y empoderamiento, marcando una ruptura con el pasado y dejando claro que ha superado la turbulencia emocional provocada por su separación.

Psicólogo analiza "Soltera", la nueva canción de Shakira

El experto se dio a la tarea de analizar profundamente las letra de "Soltera" y encuentra que, a diferencia de sus trabajos anteriores que se enfocaban en el dolor y la pérdida, esta canción presenta un discurso de independencia. "Plasma de manera simbólica las secuelas de la ruptura, pero también revela una Shakira resiliente, empoderada, que ha aprendido a sanar", comenta Santamaría.

Por otra parte, la frase "a las malas me tocó aprender" y "nadie va decirme cómo me debo comportar" son un claro ejemplo del crecimiento personal que ha experimentado la artista. Y es que estas letras no solo hablan de su experiencia particular, sino que ofrecen un mensaje de aliento para aquellas que están pasando por situaciones similares.

Para quienes han seguido la carrera de Shakira de cerca, es muy notorio que su música siempre ha sido una plataforma para el empoderamiento femenino. Y es que desde sus primeros trabajos, ha utilizado sus letras para abordar temas de amor, dolor y resiliencia desde una perspectiva profundamente personal. Es por ello que "Soltera" se convierte en un himno para todas las mujeres que, como ella, han atravesado momentos difíciles en sus relaciones pero han encontrado fortaleza en su independencia.

"Soltera" no es solo una canción más en la discografía de Shakira; es una declaración de libertad, empoderamiento y renovación.

Igualmente, el coro de amigas que la acompaña en "Soltera" es un claro guiño al poder de las redes de apoyo femeninas, pues la artista no solo celebra su libertad, sino que invita a otras mujeres a hacer lo mismo. "Tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, pa’ que ese cabr** cuando lo vea le duela", canta Shakira, en una frase que captura el espíritu de sororidad y empoderamiento colectivo que muchas mujeres pueden sentir en momentos de liberación emocional.

Las etapas del duelo a través de las canciones de Shakira

Y es que para entender completamente el viaje emocional de Shakira a través de su música, el psicólogo afirma que es útil examinarlo en el contexto de las cinco etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas fases, definidas por la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross, se reflejan claramente en el arco narrativo de las canciones de Shakira desde su separación.

En la "BZRP Music Sessions #53", lanzada en colaboración con el productor argentino Bizarrap, Shakira no se contuvo en mostrar su rabia y desdén por la traición de Piqué. Frases como "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" reflejan no solo una fase de ira, sino también un rechazo contundente a la victimización, por lo queste tema se convirtió en un himno para aquellas que han sufrido infidelidades o traiciones en sus relaciones.

"Soltera" representa el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva era para la artista colombiana, quien, a pesar de los desafíos personales, sigue ascendiendo en las listas de éxitos globales.

Después, en "Monotonía" la artista aborda la ruptura con un tono más introspectivo y aceptador, pues reconoce que ambos tuvieron responsabilidad en el fin de la relación, alejándose de la culpa y centrando la narrativa en la pérdida mutua. Aquí, podemos ver a Shakira en la fase de negociación, donde intenta encontrar sentido a lo sucedido y aceptar la realidad.

Finalmente, con "Soltera", Shakira parece haber llegado a la fase final de este proceso: la aceptación. A través de la letra, expresa una sensación de liberación y autonomía, y es que en la frase "puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera" subraya su estado emocional actual, donde no solo ha aceptado el fin de su relación con Piqué, sino que ha abrazado la libertad que viene con estar soltera.

Es así como con el lanzamiento de "Soltera", Shakira se reafirma como una de las artistas más importantes y resilientes de su generación. Su capacidad para reinventarse y conectar emocionalmente con su audiencia sigue siendo incomparable y aunque su vida personal ha sido objeto de titulares sensacionalistas, la cantante colombiana ha demostrado que tiene el control de su narrativa, utilizando su música como el principal vehículo para expresar su evolución emocional.

