Pete Townshend, guitarrista de The Who, dice que Taylor Swift es igual de grande que The Beatles

Aunque muchas personas renieguen de ello, es innegable que Taylor Swift se ha convertido en una artista de fama internacional que está resignificando la música pop y brindándole un lugar seguro a todas aquellas mujeres que fueron ridiculizadas por sus gustos musicales. Es por ello que muchas figuras de la escena musical se encuentran opinando de su impresionante trayectoria y, si bien, algunos de ellos sólo buscan demeritar su trabajo debido a que es mujer, hay muchos otros que no tienen dudas al declararse fans de su música.

Un ejemplo de ello ha sido Pete Townshend, conocido mundialmente por su papel como guitarrista y cofundador de la icónica banda británica The Who, pues a pesar de que su gusto musical es muy diferente a las canciones creadas por TayTay, el músico ha sorprendido a sus seguidores al expresar su admiración por la superestrella pop, lo que ha despertado a algunos rockeros que se niegan a reconocer a Swift como una "verdadera artista".

Fue a través de una reciente entrevista en el podcast "What It Takes" que Townshend habló abiertamente sobre su interés en la composición de canciones y destacó que considera a Taylor Swift como una de las artistas contemporáneas más importantes, situándola entre sus músicos favoritos de todos los tiempos y llegando a compararla con los mismísimos The Beatles.

Al unir a dos figuras tan icónicas de la música de diferentes épocas, este elogio resalta cómo la composición de canciones, en su esencia, sigue siendo una de las formas más poderosas de expresión artística.

Guitarrista de The Who se declara fan de Taylor Swift

Durante la conversación, el rockero de 79 años habló sobre cómo las composiciones musicales han evolucionado a través de los años, lo que se ha convertido en una pasión durante su muy extensa carrera; es así como el guitarrista se describió como un "soñador de canciones" y aunque afirmó que adora a "los grandes compositores de la época de mi padre, como Gershwin", también ha sabido reconocer a las nuevas voces de esta generación: "pero también a los grandes compositores de hoy, desde The Beatles hasta Taylor Swift", situándola al mismo nivel que el cuarteto británico.

Estas declaraciones parecieron eloquecer a los seguidores del guitarrista, ya que no es común que músicos de la vieja guardia, especialmente aquellos que pertenecen al mundo del rock clásico, hagan un reconocimiento tan enfático hacia figuras contemporáneas del pop, lo que hace que las declaraciones de Townshend sobre Swift sean aún más significativas. Además de esto, en la entrevista, el legendario guitarrista también subrayó su admiración por el enfoque que la cantante tiene hacia su carrera musical:

Me encanta lo que hace. No es que siempre sea absolutamente de mi gusto, pero simplemente me encanta el hecho de que parece disfrutar tanto de su trabajo. Eso es con lo que me identifico, declaró Pete Townshend.

Desde su primer álbum lanzado en 2006 hasta sus más recientes trabajos, Swift ha contado historias personales y universales a través de sus letras.

Pero la relación entre Pete Townshend y Taylor Swift no se limita solo a sus declaraciones recientes ya que en 2019, cuando Swift estaba luchando por recuperar la propiedad de sus grabaciones maestras después de la compra de su antigua discográfica, Big Machine Label Group, por parte de Scooter Braun, Townshend fue una de las voces públicas que mostró su apoyo a la cantante y en una entrevista con Rolling Stone, Townshend expresó su empatía hacia Swift y las dificultades que enfrentaba en ese momento.

“Ver a Taylor Swift pasar por lo que está atravesando es desgarrador”, comentó entonces Townshend. “No posee la música. No posee las palabras. Creo que tiene un derecho financiero, pero no debería atormentarse por esto”. Estas declaraciones fueron vistas como un gesto significativo de solidaridad de parte de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock hacia una artista que representa una nueva generación.

Es así como estas palabras reflejan una profunda comprensión y aprecio por el compromiso de TayTay con su música, y es que a lo largo de su carrera, Swift ha destacado no solo por su talento vocal, sino también por su habilidad como compositora. Desde sus inicios en la música country hasta su evolución hacia el pop y el indie folk, la rubia ha demostrado una versatilidad artística que le ha permitido mantenerse en la cima de la industria musical durante más de una década.

El conflicto de Swift con su antigua discográfica llevó a la cantante a regrabar sus primeros seis álbumes para recuperar el control artístico sobre su propio trabajo, una medida sin precedentes en la industria musical.

Pete Townshend y la admiración que trasciende generaciones

El reconocimiento de Taylor Swift por parte de artistas de la talla de Pete Townshend no es aislado, pues a lo largo de su carrera ha sido elogiada por otros músicos legendarios como Bruce Springsteen y Paul McCartney, quienes han destacado su habilidad para conectar con su audiencia a través de la honestidad de sus composiciones.

Por ello, Swift ha sido descrita como una de las artistas más influyentes del siglo XXI, y su impacto no solo se limita a la música. También ha sido una figura clave en la lucha por los derechos de los artistas, abogando por una mayor equidad en la industria y tomando decisiones estratégicas que han cambiado la manera en que las y los músicos pueden ejercer control sobre sus creaciones. Además, TayTay ha sabido utilizar su plataforma para apoyar causas sociales y políticas.

De esta forma, las palabras de Townshend hacia Swift subrayan la importancia de trascender las barreras generacionales y de género en la música y es que a pesar de provenir de mundos musicales distintos, ambos comparten una devoción por la creación artística que trasciende el simple acto de componer canciones. Para Townshend, que ha pasado gran parte de su vida explorando los límites del rock y el arte conceptual en la música, la pasión que Swift muestra en su trabajo es una cualidad que él aprecia profundamente.

Taylor Swift es reconocida por la autenticidad que impregna sus canciones.

La admiración mutua entre músicos de diferentes generaciones no solo enriquece el panorama musical, sino que también sirve como recordatorio de que, independientemente de las modas y las corrientes musicales, lo que perdura es la calidad artística y el compromiso emocional que las y los artistas ponen en su trabajo.

