5 películas sobre las sectas y cultos más obscuros que tienes que ver

A escasos 8 días de que termine octubre, uno de los meses preferidos de muchos debido a las celebraciones del Día de Muertos y de Halloween, que llenan los estómagos de pan de muerto, pintan las calles de adornos tenebrosos y motivan a las y los mexicanos a maquillarse y disfrazarse de criaturas temibles, además de las múltiples fiestas y eventos terroríficos en todo el país.

La industria del entretenimiento no se queda atrás ante la euforia del terror que reina en la nación, ya que la programación tanto en TV abierta como en las diferentes compañías de televisión por cable preparan las mejores películas de miedo para que las y los amantes de tener los pelos de punta y el corazón saliéndose del pecho puedan disfrutar este contenido frente a la pantalla.

El miedo libera adrenalina / FOTO: ESPECIAL

En ese sentido, nosotros también queremos recomendarte 5 películas sobre sectas y cultos sumamente oscuros y sangrientos, que si no has tenido oportunidad de ver, serán el pretexto perfecto para tener una pijamada espeluznante con tus amigos, pareja e incluso tus familiares. La selección de películas que te diremos a continuación hará que no quieras salir de casa ni estar solo por varios días.

Mindsommar

Ocurre en una comunidad remota de Suecia / FOTO: ESPECIAL

Son 2 horas y media en las que podrás ver como unas vacaciones toman un giro macabro cuando los aldeanos que organizan un festival de verano en una comunidad remota de Suecia aterrorizan a una pareja y un grupo de amigos estadounidenses, a quienes obligan a participar en sus perturbadoras actividades tradicionales. Podrás disfrutarla en Netflix.

Hereditary

Un legado aterrador persigue a una familia / FOTO: ESPECIAL

Tras la muerte de la abuela de la familia, se desatan una serie de sucesos inexplicables e impactantes que te dejarán helado conforme avanza cada minuto de las 2 horas que dura esta cinta; acompañarás a la protagonista y sus familiares quienes descubren el legado aterrador de la matriarca y luchan contra una fuerza terriblemente malévola que parece no dejar ninguna esperanza. Podrás disfrutarla en Netflix.

VHS 94

Verás una horrible conspiración en la cinta / FOTO: ESPECIAL

Una misteriosa cinta de VHS revela la existencia de una secta siniestra a un grupo de la policías que realizaba una redada en un almacén abandonado. El material pregrabado en el video muestra un oscuro culto protagonista de la cinta realizando una horrible conspiración. Tendrás pesadillas cuando se vayan revelando los secretos del material, que dura 1 hora con 47 minutos. Podrás disfrutarla en Amazon Prime.

Mártires

Lucie encierra oscuros secretos / FOTO: ESPECIAL

Durante 1 hora y media intentarás descubrir el misterio detrás de Lucie, una niña a la que se le daba por desaparecida desde hacía tiempo, pero fue encontrada caminando por una carretera con la mirada perdida, semidesnuda y desorientada. Una película cruel y sádica que podrás ver en Amazon Prime.

Ojos bien cerrados

Un médico se adentra en una misteriosa secta / FOTO: ESPECIAL

Un clásico de 2 horas con 40 minutos en donde un médico logra adentrarse a una misteriosa secta de gente poderosa, donde sin poder evitarlo el protagonista se ve implicado en una compleja red de deseos y obsesiones sexuales perturbadoras, que lo llevan más allá de sus propios límites. Podrás verla en MAX.

Sigue leyendo:

Descubre cuál es el orden correcto para ver todas las películas de "REC" y hacer un maratón en Halloween

Está basada en hechos reales y es la película número 1 en Netflix, te mantendrá al borde del asiento de inicio a fin