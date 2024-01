Sopa Azteca: aprende a preparar este delicioso platillo mexicano

Cuando el clima está frío no hay nada mejor que una deliciosa sopa caliente. Hay muchos platillos mexicanos que además de ser deliciosos también son super fáciles de preparar. Para hacer esta rica sopa azteca no necesitas muchos ingredientes, te encantará y querrás hacerla para toda tu familia. Así que lee con atención y manos a la obra.

En algunas regiones también se conoce como sopa de tortilla, especialmente en el estado de Tlaxcala, lugar donde es originaria. Pero en el centro del país se conoce como sopa azteca. Este platillo resalta por llevar ingredientes muy mexicanos, como el chile pasilla, el aguacate y las tortillas. Cualquiera que sea su nombre es muy rica.

Receta para preparar sopa azteca

Para hacer esta sopa necesitarás tortillas que ya tengas en tu refri, esto porque al freírlas toman una mejor textura. Este guiso puede servirse como plato fuerte o entrada, así que dependerá de ti cómo quieras degustar. Te sugerimos servirlo en un tazón medianamente amplio para que todos sus ingredientes queden visibles y presentables.

Ingredientes

500 gr de tortillas de maíz frías

6 jitomates maduros

1 diente de ajo

1 trozo de cebolla

Aguacate

1 rama de epazote

2 chiles pasilla

Queso panela

Crema

Aceite

Pimienta negra

Caldo de pollo

1 1/2 de agua

Las cantidades de los ingredientes son muy importantes | Foto: Captura de pantalla YouTube Vicky Receta Fácil

Preparación de sopa de tortilla o sopa azteca

Un paso esencial e importante es tatemar nuestros jitomates, ya que al usar esta técnica nuestra sopa tendrá un sabor mucho más rico, pero si deseas saltarte esta opción por el tiempo que requiere, puedes hervirlos directamente. Empieza poner en un comal todos jitomates para tatemarlos, dale varias vueltas para que no se quemen, ahí mismo agrega el trozo de cebolla (una tercera parte de una cebolla completa).

Corta los chiles pasilla en tiras pequeñas y delgadas. Una vez que ya los cortaste y sacude la mayor cantidad de semillas que se pueda.

Cuida que tus jitomates no se quemen | Foto: Captura de pantalla YouTube Vicky Receta Fácil

Parte las tortillas con un cuchillo, empieza por las orillas y sigue por el centro, las tiras deben quedar aproximadamente de medio centímetro de ancho. Reserva dos tortillas completas sin partir.

Para freír, coloca aceite en una sartén, una vez caliente pondremos el chile pasilla a dorar cuidando que no se queme, hazlo por un minuto. Saca el chile y resérvalo en una toalla de papel absorbente. En ese mismo aceite que sobró del chile freirás las dos tortillas que no cortaste, no deben quedar duras, solo pasa de un lado, del otro y retira.

Fríe los chiles por un par de minutos | Foto: Captura de pantalla YouTube Vicky Receta Fácil

Ahora que tenemos listo el jitomate tatemado, la cebolla y las dos tortillas, llévalos al licuadora junto con un diente de ajo y ahí mismo agrega la mitad de los chiles que freíste. Agrega dos cucharadas de caldo de pollo en polvo, agrega una taza de agua. Licúa perfectamente.

Agrega un poco más de aceite donde freíste las dos tortillas y agrega la mezcla de los jitomates con el chile y agrega un litro de agua en el residuo que quedó en el vaso de la licuadora. Mezcla, agrega pimienta molida al gusto y el epazote, tapa deja cocinar por 10 minutos, rectifica sal y deja otros 15 minutos.

Retira las tortillas cuando las veas crujientes | Foto: Captura de pantalla YouTube Vicky Receta Fácil

Para freír las demás tortillas, agrega el aceite suficiente a calentar, mueve constantemente y cuando veas que las tortillas han tomado una textura crujiente, retira del aceite y retira el exceso de grasa.

¿Cómo se sirve la sopa azteca?

En un plato hondo coloca un puño de tiritas de tortillas, acomódalas perfectamente en el plato hondo y deja escurrir la salsa suavemente a los lados y luego encima. Luego agrega el queso panela. Los trocitos de aguacate, las tiras del chile pasilla dorado para decorar y por último un poco de crema hasta arriba.

También puedes acompañar con chicharrón de cerdo | Foto: Captura de pantalla YouTube Vicky Receta Fácil

Listo, también puedes acompañar tu sopa con un trozo de chicharrón de cerdo. Es muy fácil de preparar y rendidora. Prepárate para saborearla.