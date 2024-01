San Valentín: prepara una deliciosa tabla de quesos y carnes frías para una cena romántica

Si aún no sabes cómo vas a sorprender a tu pareja en San Valentín, una excelente idea puede ser acompañar una cena romántica con una tabla de carnes frías y quesos. Y no te preocupes si no sabes cómo prepararla, es muy pero muy fácil y aquí te vamos a explicar detalladamente qué ingredientes lleva y cómo ordenar todo.

Las tablas de quesos son muy deliciosas, la puedes servir como aperitivo y se verá como algo original y hasta romántico. Lo único que tienes que hacer es conseguir estos ingredientes y después solo tendrás que acomodarlos en la tabla y en algunos recipientes. Te aseguramos que tu amorcito quedará impresionado con este detalle.

¿Cómo preparar una tabla de quesos y carnes frías para San Valentín?

Para preparar tu tabla de quesos necesitarás una tabla de madera redonda o rectangular, la puedes conseguir en cualquier supermercado. En caso de que no quieras comprar una tabla, no te preocupes, puedes hacerla en una bandeja de pastel o en un plato extendido. También requieres algunos recipientes pequeños, pueden ser de madera o de porcelana.

Ingredientes

Quesos

Queso cheddar ahumado

Queso de cabra

Queso mozzarella

Queso brie con especias

Queso havarti

Frutos

Aceitunas

Fresas

Moras Azules

Uvas moradas o verdes

Frutos secos:

Chabacano deshidratado

Semillas:

Almendras

Nueces

Carnes frías

Salami

Jamón serrano

Jaleas

Mermelada de frambuesa

Pan y galletas

Mini pan tostad

Galletas crakers

Pretzels salados

Puedes sustituir la mermelada por miel | Foto: Pinterest

Preparación de la tabla de quesos y carnes frías

Empieza por colocar los recipientes donde pondrás las aceitunas y la mermelada. Ponlos en los extremos de la tabla. Recuerda que deben ser pequeños para que todo quede perfectamente acomodado.

Las tablas requieren quesos duros, para ello usaremos el cheddar ahumado, cortado en rebanadas e intercala cada rebanada para darle una mejor presentación. Acomódalo en la tabla donde prefieras.

Los recipientes deben ser pequeños | Foto: YouTube Mrs Mango

El queso mozzarella ponlo en uno de los recipientes. En cuanto al queso añejo que es el queso havartti, córtalo en cubos pequeños y colócalo al otro extremo de donde pusiste el mozzarella.

Acomoda el salami en forma de flor junto a algún queso | Foto: YouTube Mrs Mango

En cuanto al queso brie y de cabra, ponlos la rebanada completa en la tabla. Las aceitunas ponlas en uno de tus recipientes y seguimos con las carnes frías. Este lo pondrás en forma de rosa en direcciones contrarias. Dobla el jamón serrano y ponlo junto a las aceitunas.

Dobla el jamón serrano y colócalo serca de las aceitunas | Foto: YouTube Mrs Mango

La mermelada va en uno de los recipientes, puedes usar el sabor que más prefieras. Los panes, crackers y pretzels ponlos en los espacios que te queden pero guarda lugar para la fruta. Ésta colócala donde contraste, ponla en diferentes puntos de la tabla. Las semillas agrégalas cerca de la mermelada y listo.

Todos los ingredientes deben quedar perfectamente acomodados en tu tabla | Foto: YouTube Mrs Mango

¿Con qué vino puedo acompañar una tabla de carnes frías y quesos?

No te puede faltar un delicioso vino para resaltar el sabor de tu tabla de quesos, puedes acompañarla con Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Malbec, Merlot o Champagne. O si lo prefieres puedes puedes guardarlo para que sea el complemento de tu cena.y degustar la tabla con cerveza o agua mineral.