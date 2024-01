¿Por qué todos aman el queso? Esta es la sustancia adictiva que hace que nos encante

El queso es uno de los alimentos presentes en muchos platillos mexicanos como las enchiladas, tacos dorados, quesadillas, sopes y más. Pero, ¿Te has percatado que a muchas personas les gusta comida? Esto es porque los quesos podrían tener una sustancia que nos hace adictivos a ellos.

Hay muchas variedades de quesos, pero los más comunes en nuestro país son el queso panela, manchego, cotija, oaxaca, amarillo y otros. Pero la “adicción” podría ser la causa de que nos encante este alimento en todas sus presentaciones; no te asustes, aquí te vamos a explicar si es o no realmente adictivo.

El queso puede llegar a ser tan adictivo como algunas sustancias | Foto: Freepik

¿El queso es adictivo?

La Universidad de Michigan realizó una investigación en la que contaron con más de 500 personas, quienes fueron sometidas a una prueba con la intención de detectar qué alimentos eran los más adictivos. El estudio arrojó en los resultados que el queso puede llegar a ser tan adictivo como otras sustancias peligrosas para el organismo. Por este motivo, algunos expertos le adjuntaron el nombre de “droga láctea”.

De acuerdo con la investigación, lo que convierte al queso en un alimento altamente adictivo son sus componentes, creando una fuerte necesidad en sus consumidores.

algunos expertos le adjuntaron el nombre de “droga láctea” | Foto: Pixabay

Caseína: el motivo de la adicción al queso

El queso está elaborado a base de leche y entre los principales componentes de la leche se encuentra la caseína, una proteína que representa alrededor del 80% del total de proteínas presentes en este lácteo.

Sucede que cuando la caseína se mezcla con los ácidos gástricos del estómago, al fusionarse crea una nueva sustancia, la casomorfina, causando una sensación de saciedad y placer al mismo tiempo. Esta sería la principal causa por la que no puedes dejar de comer queso.

es importante considerar cuántas grasas totales contiene el queso para que cuides tu salud | Foto: Pixabay

¿Es peligroso comer queso?

Todo en exceso es un riesgo, sin embargo, si comes con precaución este alimento a pesar de que cuente con esta sustancia no corres peligro alguno. Por lo que es importante considerar cuántas grasas totales contiene el queso que más te guste para que no perjudiques tu salud.