Antes de que termine el año, te traemos recetas de desayunos saludables para cuidar tu peso durante el mes de diciembre y llegues muy sano al 2024.

para cuidar tu peso durante el mes de diciembre y llegues muy sano al 2024. Esta receta de hot cakes de harina de avena es deliciosa, nutritiva y fácil de prepapar. Si no se te ocurre nada para desayunar, esta es una buena opción para ti y toda tu familia.

Los hot cakes son uno de los desayunos más deliciosos, por su sabor y versatilidad. Estos panes esponjosos son muy fáciles de preparar en casa y se pueden acompañar de fruta, tocino, miel, jamón y hasta chocolate. Cada familia tiene su propia receta, variando los ingredientes y porciones y en esta ocasión te traemos una manera saludable de prepararlos para esta mañana.

La receta de hot cakes de avena que amarás por ser rica y nutritiva

Según Profeco, la mejor harina saludable para hot cakes en México es la marca 'Granvita', una harina de avena de grano entero 100% molida que viene en presentación de 1.5 kg. Es vegana, libre de azúcar y sin conservadores. Aporta proteínas, fibra, minerales y vitaminas del grupo B y E, necesarias para el correcto funcionamiento del organismo. Por lo que te recomendamos usar esta marca para la preparación del desayuno.

Harina de avena para hot cakes 'Granvita'

¿Cómo hacer hot cakes con harina de avena? Receta paso a paso

Ingredientes para los hots cakes de avena:

Harina de avena: De preferencia 'Granvita', marca con el visto bueno de Profeco.

Leche: De preferencia que no contenga azúcar.

Huevos: Con dos es más que suficiente.

Aceite de coco para engrasar el sartén

Extracto de vainilla para endulzar la mezcla

Jarabe o endulzante de maple: Asegúrate de que no tenga un alto contenido de azúcar y que sea orgánico

Sal

Ingredientes para los hots cakes de avena más deliciosos que vas a probar

Forma de preparación de los hots cakes de avena en solo dos pasos:

Primero mezcla todos los ingredientes secos en un bowl grande. Cuando la mezcla esté uniforme añades los ingredientes húmedos hasta que tengas la consistencia ideal para los hot cakes: Ni muy espesa, ni muy líquida. Puedes añadir más leche si crees que le falta quedar más uniforme.

Deja reposar la mezcla por 5 minutos. Esto permitirá que los ingredientes se aborsorban bien y que el sabor de los hot cakes se intensifique.

La paciencia es la clave para que los hot cakes de avena queden esponjosos y deliciosos

En un sartén previamente calentado y a fuego medio, forma uno a uno los hot cakes, cuidando que la mezcla quede uniforme y que no estén muy delgados. Esto los hará más esponjosos. No olvides untar el sartén con un poco de aceite de coco para que no se te peguen. Cuando veas burbujas en la mezcla, es momento de voltear el hot cake. La cocción de cada lado es de aproxidamante uno a dos minutos, por si prefieres tomar el tiempo para no pasarte.

Una vez cocinados tus hots cakes de avena, sírvelos con fresas, arándanos o frambuesas; le darán ese extra saludable, pues los frutos rojos además de contener vitamina C contienen poderosos antioxidantes que dan energía y retrasan el envejecimiento.