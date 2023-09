¿Cómo lograr el maquillaje perfecto mientras vas en el camión o el Metro?

Diariamente, millones de personas abordan el Sistema de Transporte Colectivo Metro para llegar a sus destinos, es así como distintas historias personales convergen en un mismo vagón, en donde todos buscan llegar a cualquier lugar, esperando que un incidente externo (de esos que suelen pasar mucho en el Metro) no los retrase. Cientos y cientos de personas abordan y descienden de la "limusina naraja" que se ha convertido en la principal fuente de transporte dentro de la Ciudad de México, y aunque el tiempo de trayecto suele ser menor, la mayoría de los pasajeros han adoptado al Metro (no por voluntad propia) como su segunda casa, por lo que es muy normal verles comiendo, estudiando e incluso durmiendo mientras el tren hace todo el trabajo.

Y si bien es cierto que las distintas personas hacen de este transporte algo surreal, una de las constantes, por lo menos en el vagón designado para mujeres y niños menores de 12 años, son las personas maquillándose mientras el tren se encuentra en marcha, ya sea por dormir media hora más o por simple gusto, es muy normal ver a mujeres de todas las edades sosteniendo firmemente el espejo mientras aplican sus productos de maquillaje y es justo para estas personas que una maquillista ha compartido algunos tips para lograr el maquillaje perfecto dentro del transporte público.

El Metro es un lugar en donde la población mexicana pasa mucho tiempo.

Fotografía: Pinterest.

Trucos para maquillarte en el Metro

Fernanda, una reconocida creadora de contenido en TikTok se ha dado a la tarea de compartir los mejores tips para lograr un maquillaje perfecto mientras te encuentras en camino hacia tu destino, por lo que si tú eres de las personas que usa su tiempo dentro del transporte público para maquillarse, tienes que seguir estos consejos para no sólo lograr el mejor look, sino que también hacerlo de manera limpia y cuidado tu rostro.

Trata de seguir estos consejos para lograr un maquillaje perfecto.

Fotografía: Pinterest.

Incluye una botella de alcohol o gel antibacterial en tu kit de maquillaje : de acuerdo con la maquillista, al salir de casa es muy normal que nuestras manos se encuentren en contacto con superficies sucias, por lo que es necesario desinfectar tus manos antes de tocar tu rostro.

: de acuerdo con la maquillista, al salir de casa es muy normal que nuestras manos se encuentren en contacto con superficies sucias, por lo que es necesario desinfectar tus manos antes de tocar tu rostro. Lleva un pad y un tónico : antes de comenzar con tu maquillaje, también es importante que limpies tu cara de la suciedad que puede tener ya que a pesar de que te hayas bañado o limpiado tu cara antes de salir de casa, porque el simple hecho de salir a la calle ha hecho que tu piel ya no se encuentre tan limpia como piensas.

: antes de comenzar con tu maquillaje, también es importante que limpies tu cara de la suciedad que puede tener ya que a pesar de que te hayas bañado o limpiado tu cara antes de salir de casa, porque el simple hecho de salir a la calle ha hecho que tu piel ya no se encuentre tan limpia como piensas. Mantén limpias tus herramientas de maquillaje : ya sean brochas, esponjas, pads o incluso el enchinador deben estar en buen estado, asegúrate de limpiarlas diariamente para evitar que las bacterias acumuladas causen algún tipo de infección en tu rostro.

: ya sean brochas, esponjas, pads o incluso el enchinador deben estar en buen estado, asegúrate de limpiarlas diariamente para evitar que las bacterias acumuladas causen algún tipo de infección en tu rostro. Lleva versiones mini de tus productos: el espacio dentro del transporte público suele ser bastante reducido, por lo que la maquillista sugiere optar por versiones más pequeñas de todos los productos que usarás para maquillarte, esto te ayudará a poder transportar todo lo necesario sin ocupar mucho espacio en tu bolsa.

Recuerda que todas las personas nos encontramos en contextos diferentes, no hay que juzgar.

Fotografía: Pinterest.

Es una realidad que no todas las personas pueden maquillarse antes de salir de casa ya que muchas de ellas tienen por delante trayectos bastante largos, por lo que deben salir muy temprano de sus hogares para llegar a tiempo, es por ello que el transporte público y en especial el Metro, se ha convertido en un lugar perfecto para aprovechar el tiempo sin caer en la locura.

Antes de juzgar a las mujeres que tienen la destreza para hacerse un delineado perfecto mientras el tren se encuentra en movimiento, recuerda que no todas vivimos en las mismas condiciones y si tú eres de esas mujeres que cargan su kit profesional de maquillaje dentro de su bolsa, no te avergüences, aquí no juzgamos, sólo admiramos.

SIGUE LEYENDO:

Labial rojo perfecto: 3 consejos rápidos y seguros para hallar el lipstick ideal para ti

Maquillaje "soft grunge", la alternativa para arreglarte fácil si quieres un look rockero