Labial rojo perfecto: 3 consejos rápidos y seguros para hallar el lipstick ideal para ti

Cuando se trata de maquillaje, existen muchísimas opciones que se adaptan a cualquier gusto, pero lo que siempre terminará por definir un estilo es el tipo de labial que se utilice ya que éste puede ayudar a resaltar el resto del rostro además de definir la forma de los labios y aunque siempre podemos optar por tonos nudes o algún gloss sin pigmento, siempre hay ocasiones que ameritan un labial rojo para así dar el toque final al look.

El labial rojo es otro comodín en la moda ya que puede adaptarse a cualquier época y tendencia, por lo que se ha convertido en un clásico indispensable para cualquiera, pero aunque no lo parezca, existen muchas tonalidades de rojo que puede ayudar a resaltar las diferentes pieles que existen, por lo que si eres de las que piensa que el rojo no es para ti, no te preocupes, sólo necesitas encontrar el subtono que mejor se adapte a tus características y gustos.

Al aplicar un labial rojo, tus labios se convierten en el punto focal de tu rostro, lo que puede ayudarte a destacar y ser notada en cualquier ocasión.

¿Cómo puedo elegir el labial rojo perfecto para mí?

El labial rojo es conocido por infundir confianza y elevar la autoestima ya que es un tono icónico y atemporal que favorece cualquier look, además de adaptarse a diferentes estilos y ocasiones por lo que siempre será la opción perfecta cuando se trata de agregar un toque de magia a cualquier look para así transformarlo en algo más sofisticado y glamoroso; si aún no te sientes cómoda usando este tono, seguramente es porque no has encontrado el rojo perfecto para ti, pero no te preocupes, aquí hay algunos tips para que pronto puedas convertirlo en otro elemento de tu maquillaje.

El labial rojo te brinda la oportunidad de expresarte de manera audaz y creativa.

Si te inclinas a las tonalidades cálidas, estos son los labiales rojos que debes elegir

Si estás segura de que tu piel y cabello se inclinan hacia las tonalidades cálidas, es recomendable optar por labiales en tonos cálidos de rojo que se caracterizan por tener matices como naranja, coral, cobre, dorado o café. Por ejemplo, si tienes una piel morena o bronceada, un tono de rojo ladrillo puede ser una excelente elección y si buscas algo más vibrante, un rojo con un toque de naranja puede resaltar maravillosamente el tono de tu piel.

Puedes jugar con diferentes tonos de rojo, acabados y técnicas de aplicación para adaptar el estilo a tu personalidad única.

Este es el labial rojo perfecto para las tonalidades frías

Por otra parte, si tu piel y cabello van mejor con las tonalidades frías, las expertas recomiendan buscar labiales que contengan matices de morado o azul, por lo general, estos tonos llevan nombres asociados a moras o vino, lo que los hace fácilmente identificables. La elección de labiales en estos tonos puede ofrecer un contraste interesante y complementario para diversos colores de piel ya que pueden agregar profundidad y dimensión a tu maquillaje, brindando un aspecto único y sofisticado, por lo que experimentar con estos matices puede dar como resultado looks sorprendentes y atractivos.

El labial rojo puede ser elegante para eventos formales, audaz para una noche de fiesta o incluso ser parte de tu look diario para el trabajo.

Los labiales rojos neutros son perfectos para cualquier tipo de piel

Es bien sabido que no siempre es sencillo el poder identificar si nuestra piel es cálida o fría, por suerte esto no es un impedimento para conseguir el labial rojo perfecto para ti; si te encuentras en esta situación, puedes optar por un tono neutro que se asemeja al rojo clásico de alfombra roja ya que esta elección se adapta tanto a pieles de subtono frío como cálido y una vez descubras este tono neutro o alguno de los que se ajuste a tu grupo de subtonos, experimentarás cómo el labial rojo se convierte en un esencial en tu colección de maquillaje.

Es un hecho que el labial rojo ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de los años, pero a pesar de las creencias negativas que se pueden llegar a tener sobre esta tonalidad (gracias a las creencias machistas), las mujeres nos hemos reapropiado de su escencia para convertirlo en un símbolo de poder, pasión y belleza por lo que el incorporarlo a tu maquillaje puede iluminar y resaltar tus rasgos faciales, además de brindarte mucha seguridad.

