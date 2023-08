VIDEO | "Hay mucho olor a gente", argentino enfurece a capitalinos al quejarse del Metro CDMX

A diario cientos de personas usan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como medio para trasladarse de un punto de la ciudad a otro con mayor facilidad, por lo que las historias de las que algunos usuarios son testigo no dejan de sorprender. Como la más reciente de que logró enfurecer a los mexicanos, pues se trata de un argentino que se queja por las condiciones en las instalaciones.

El video se hizo viral de inmediato, en él se puede ver a un hombre argentino que habla por teléfono mientras se traslada en uno de los vagones que corren en la Línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Sin importar que el resto de los pasajeros lo estuviera escuchando comienza a quejarse de las instalaciones del transporte, lo que atrae de inmediato la atención de quienes lo rodean ya que parece una de las horas más transitadas.

“No hay aire acondicionado como en Argentina, o sea, hace mucho calor, hay mucho olor a gente, no sé, gente muy apretada. No entiendo, ¿cuánto puede costar poner aire acondicionado? ¿Por qué la gente no lo pide? ¿Por qué no se pone perfume?”, es escucha al sujeto mientras se queja. Uno de los usuarios de inmediato voltea para encararlo y menciona a Maradona y a Javier Mascherano: “¿Por qué no te regresas a tu país? Vámonos ya”.

Llueven críticas a argentino que se quejó del Metro

Además de la evidente molestia entre quienes escucharon al sujeto quejarse de las instalaciones del Metro en la capital del país, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y lanzaron fuertes críticas al sujeto. Otros internautas hicieron mofa del momento asegurando que "fue valiente" en hablar de esa forma en la "hora pico", pues el resultado pudo haber sido diferente para él.

Extranjero se queja del Metro de la CDMX. Foto: Captura de pantalla YouTube @elheraldodemexico

Usuarios también han señalado que podría tratarse de una broma y que el sujeto en realidad es un influencer, pues el audio es muy claro y lo habría grabado con su celular. Pese a ello, no evitó las críticas y mencionaron que sería un intento desesperado por ganar fama hablando mal frente a los mexicanos.

“De nuestros problemas y de nuestra gente sólo podemos hablar nosotros”, “Y le salió barato, mis compas se aguantaron las ganas de abaratarlo”, “Díganme que sí lo bajaron”, “Sólo entre mexicanos nos la mentamos”, “El señor de gorra habló por todos”, “El delicado”, “Nah, es actuado”, “Bájalo al che” y “Mentira no es”, fueron algunos de los mensajes que dejó el video en redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Retiran una muleta de vías en la estación San Lázaro, causa retrasos en Línea B

VIDEO: pasajero se queda dormido en el hombro de un hombre y termina brutalmente golpeado en el Metro de Nueva York