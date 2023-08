Taylor Swift en CDMX: los mejores peinados para el concierto según tu era favorita

Taylor Swift está lista para cautivar al público en el Foro Sol de la Ciudad de México con el primer espectáculo de los cuatro que componen el esperado The Eras Tour. Desde las últimas semanas las fans de la rubia han compartido sus porcesos creativos para fabricar los vestuarios con los que conquistarán los próximos conciertos, pero además de la ropa hay otro aspecto esencial que no debe pasarse por alto: el peinado y si aún te encuentras indecisa sobre cuál peinado lucir durante este evento épico, descuida, estoy aquí para brindarte algunas inspiraciones.

Si estás leyendo esta nota, es muy probable que formes parte de las apasionadas swifties que buscan elevar su estilo para estar a la altura del concierto. Así que, buscando que tu look sea impecable, aquí te presento algunas ideas para peinados de emergencia que no sólo son sencillos de lograr, sino que también tienen un toque de glamour y, lo mejor de todo, están inspirados por los peinados característicos de TayTay en todas sus eras.

Los peinados también son parte esencial de cualquier outfit para verte muy icónica.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

¿Qué peinado puedo hacerme para el concierto de Taylor Swift en la CDMX?

Además de la música, Taylor Swift es conocida por su estilo icónico ya que su cabello ha pasado por diversas transformaciones a lo largo de los años y cada era de su carrera ha venido acompañada de una imagen distintiva por lo que al replicar algunos de sus peinados más emblemáticos, podrás fusionar tu admiración por la artista con tu propio sentido de la moda, creando un look único y genuino que sea una celebración de tu devoción y el espíritu del concierto que estás a punto de vivir; es así como te traigo un peinado por cada era para que puedas elegir el que mejor complemente tu outfit.

Con estas ideas de peinados podrás entrar en temática por completo.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Midnights

En esta era es donde las estrellas brillan con intensidad por lo que el glamour de la noche se fusiona con las emociones más arraigadas, para ello un peinado recogido desenfadado pero meticulosamente elaborado es la mejor elección que puedes hacer ya que te asegurará un puntaje perfecto en estilo. Y si decides completar este look con unas uñas de tonalidad azul media noche, habrás alcanzado un nivel de elegancia sublime que resonará en armonía con la atmósfera nocturna y mágica del concierto de Taylor Swift en el Foro Sol.

Este peinado es la opción perfecta para mantenerte cómoda y fresca durante las horas de euforia y emoción.

Fotografía: Pinterest.

1989

Las encantadoras baby braids han dejado una huella distintiva en el estilo de TayTay y adoptarlas para sumergirte en su primer álbum totalmente pop equivale a un logro de alto nivel; lo increíble de este peinado es que las posibilidades son variadas: deja las trenzas acompañadas de tu cabello suelto para un look desenfadado y lleno de vida, o inclínate por una coleta lateral para un acabado más pulido y recogido. No importa la elección que hagas, al llevar las baby braids estarás rindiendo un homenaje sutil pero significativo al icono musical que es Taylor Swift, mientras creas una fusión entre su estilo característico y tu propia presencia única.

Incorpora estas trenzas delicadas mientras te sumerges en su música, y estarás abrazando un estilo que conecta con la esencia misma de su evolución artística.

Fotografía: Pinterest.

Folklore

Teniendo en cuenta la emoción de cantar y saltar sin cesar durante el concierto, es una excelente idea considerar trenzar tu cabello en dos chongos bajos a los lados, este estilo, está inspirado en la apariencia que la misma intérprete lleva en el video de su canción Cardigan, de su álbum Folklore. Pero la elección de esta trenza de chongos no solo te conecta con la imagen característica de TayTay, sino que también asegura que tu cabello se mantenga fuera de tu camino mientras disfrutas al máximo del espectáculo.

Al optar por esta apariencia, fusionas tu entusiasmo por la música con tu admiración por su talento y te presentas en sintonía con el ambiente mágico y lleno de energía del concierto en el Foro Sol.

Fotografía: Pinterest.

Reputation

Este álbum que fue lanzado en 2017 sirve como el pretexto ideal para abrazar el encanto del wet look ya que en esta etapa musical, Taylor Swift dio paso a su faceta más rebelde, dejando atrás el estilo country que había sido su sello distintivo durante años, y abrazando una personalidad seductora con matices de glamrock. Esta elección reflejará tanto la transformación de la rubia como tu propia disposición a explorar y abrazar nuevos aspectos de la moda y el estilo y al llevar este look, estarás encapsulando la vibrante energía de esa era y fusionándola con tu personalidad única, creando un conjunto que es un tributo tanto a la música de Taylor como a tu propio sentido de la moda audaz.

Opta por llevar el "wet look" en una coleta, lo que le agregará un toque de modernidad y atrevimiento.

Fotografía: Pinterest.

Evermore

La trenza francesa es uno de los peinados indiscutibles para los conciertos de Taylor ya que además de ser visualmente atractivo, es altamente funcional porque te permite mantener tu cabello cuidadosamente organizado y asegurado mientras te sumerges en la música y la energía del evento, pero también añade un toque de elegancia y sofisticación, lo que te permite lucir impecable y lista para cualquier foto que quieras capturar durante el concierto.

Ya sea que prefieras un aspecto pulido y ordenado o busques un estilo más relajado y bohemio, la trenza francesa se adapta perfectamente y esta elección no solo reflejará tu admiración por Taylor Swift, sino que también demostrará tu habilidad para adaptar su estilo a tu propio sentido de la moda y la personalidad.

Ya sea que optes por una trenza francesa completa, media o incluso decidas llevarla de lado, esta elección promete cautivarte con el resultado.

Fotografía: Pinterest.

Speak Now

Sumergiéndonos en el álbum más morado de todos, este tono emblemático evoca tanto elegancia como originalidad por lo que el maquillaje en estos tonos puede ser complementando con un look audaz y una elección perfecta es una coleta alta que se adorna con ondas suaves o puntas flip-up. Al llevar este peinado estarás llevando contigo la esencia del álbum, tanto en términos de tonalidad como de actitud, siendo así un tributo a la creatividad de Taylor Swift y una oportunidad para infundir tu propio carácter en el look.

Al llevar este maquillaje y peinado, estarás llevando contigo la esencia del álbum, tanto en términos de tonalidad como de actitud.

Fotografía: Pinterest.

Fearless

En este álbum resaltan los detalles dorados, por lo que una opción de peinado es adoptar una melena de sirena que capture la magia del disco, puedes marcar la diferencia con una raya de lado para tener un toque de encanto asimétrico, complementa este look con accesorios para el cabello con destellos dorados que añadan un toque de brillo y si buscas llevar este estilo un paso más allá, puedes añadir piedras de tono dorado a tu maquillaje; este estilo no solo se alinea con el tema dorado del álbum, sino que también te permite incorporar un elemento mágico y glamoroso a tu apariencia. Al llevar este look, te conectarás con la energía del álbum y mostrarás tu capacidad para fusionar la música con la moda en una combinación deslumbrante.

La melena de sirena, la raya de lado y los detalles dorados no solo evocarán la estética del disco, sino que también reflejarán tu estilo único y tu devoción por la música.

Fotografía: Pinterest.

Lover

¿Qué podría ser más perfecto que un peinado lleno de encanto y romanticismo para esta época? Para ello anímate a crear una coleta media adornada con listones y para añadir un toque aún más mágico, deja caer suavemente algunos mechones hacia adelante. Este estilo evoca la esencia misma de la era y se alinea maravillosamente con su atmósfera girly y romántica, de la misma forma, los listones aportan un toque de dulzura y añaden un encanto sutil a tu cabello, mientras que los mechones sueltos enmarcan tu rostro con un aire juguetón y coqueto.

Esta es una manera encantadora de fusionar la moda y la música, y al mismo tiempo, rendir homenaje a la artista y la era que tanto te inspiran.

Fotografía: Pinterest.

Red

En este álbum, Taylor Swift buscó transmitir sus emociones a través de una paleta de colores variada y expresiva y siguiendo la misma corriente de creatividad y autenticidad que inspiró a Taylor para esta obra maestra musical puedes probar con una trenza lateral con un efecto desenfadado y añadirle algunos accesorios; el estilo de trenza de lado con un toque "messy" es una elección que resuena con la naturaleza apasionada y a la vez sincera del álbum Red; así mismo, los mechones sueltos y un poco despeinados añaden una dosis de autenticidad y frescura a tu look, reflejando el espíritu de la música y la artista.

Estos detalles pueden ser desde clips con detalles inspirados en la era "Red" hasta adornos que reflejen tu personalidad única.

Fotografía: Pinterest.

¿Va a llover en el concierto de Taylor Swift en la CDMX?

Con estos peinados que son facilísimos de hacer podrás disfrutar del que probablemente será el mejor concierto de tu vida, además seguirás con la estética de cualquier era que ames, complementando de manera perfecta el look con el que conquistarás el foro sol para ver (por fin) a Taylor Swift.

Recuerda revisar el pronóstico del clima para asegurarte de que vayas preparada a este mágico evento.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

De la misma forma, ten presente que los conciertos tendrán lugar al aire libre desde el jueves 24 hasta el domingo 27 de agosto, dado el pronóstico de lluvias a causa del huracán Hilary, se anticipan precipitaciones durante el resto de la semana, por lo que si eres de las afortunadas que estarán en el concierto, es fundamental que consideres llevar contigo una chamarra impermeable para resguardarte de la lluvia, además, es recomendable tener a mano una chamarra o suéter adicional en caso de que las temperaturas disminuyan. La prioridad es garantizar que disfrutes de la experiencia al máximo mientras te mantienes cómoda y preparada para las condiciones climáticas cambiantes.

SIGUE LEYENDO:

Taylor Swift: 3 outfits de emergencia para lucir como toda una diva en el concierto

Taylor Swift: sorpresas que harán volar a todo swiftie