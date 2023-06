Estado de Flow: ¿Cómo alcanzar la fase máxima de motivación mental?

Seguramente, en algún momento de tu vida te has encontrado absorto en lo que estás haciendo, atrapado en un momento en el que el tiempo parece pasar rápidamente. ¿Cuántas veces has trabajado en algo que no te supone esfuerzo alguno y lo disfrutas tanto que te sientes feliz haciéndolo? Nos referimos a esos momentos en los que pasamos horas trabajando y parece que solo han pasado unos minutos, esos lapsos en los que pensamos: "el tiempo se me ha pasado volando".

Según estudios científicos, el estado de flujo no solo brinda una sensación de satisfacción y felicidad, sino que también puede tener efectos positivos en nuestra productividad y bienestar emocional. Además, se ha demostrado que las personas que lo experimentan con frecuencia tienden a tener una mayor creatividad y un sentido más alto de realización en sus vidas.

Ese es precisamente el estado mental de fluir que se describe en la Teoría del Flujo. El desarrollo de una actividad en estado de flujo se define por una fuerte concentración y el equilibrio entre las habilidades y el desafío que implica la tarea a realizar. Es una fase que conocen muy bien aquellos que aman y disfrutan lo que hacen.

El "Flow" o estado de flujo fue acuñado por uno de los fundadores de la llamada "psicología positiva", el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Él describe que las personas son más felices cuando están en plena concentración y completamente absortas en la actividad que realizan. Este es idéntico a la sensación de estar "en la zona".

Muchas personas piensan que lograr ese tipo de estado mental es muy complicado, pero lo más seguro es que no puedan evitar dejar de lado las distracciones que les hacen perder el enfoque. Al distraerse, la atención se interrumpe y concentrarse se vuelve una gran dificultad. Para poder entrar en un estado de flujo se necesita un mínimo de 10-15 minutos de concentración.

La experiencia de fluir no consiste en trabajar muchas horas, sino en realizar las actividades que realmente te gustan por puro placer y alegría de disfrutar la tarea.

Si deseas fluir, aquí te comparto algunos consejos para alcanzar ese estado óptimo en el que tu tarea se convertirá en algo muy gratificante:

Haz lo que te resulte interesante: El flujo surge de manera natural cuando existe interés o motivación por la actividad que realizas. Si deseas desarrollar tu creatividad y productividad en lo que haces, debes disfrutarlo.



Establece objetivos claros y alcanzables: Los objetivos que sigas en la actividad deben ser específicos y realizables. Si los objetivos que te has fijado tienen cierto grado de dificultad y exigen un esfuerzo mayor, es probable que la actividad sea estresante. En cambio, si el objetivo está en sintonía con tu nivel de habilidades, lo más probable es que fluyas con la actividad.



Evita las distracciones: Un lugar tranquilo y sin distracciones nos ayuda a disfrutar plenamente del momento. Lugares con interrupciones continuas no favorecen el estado de Flow. Ten en cuenta que algunas personas trabajan mejor durante el día, otras en la tarde y otras son más nocturnas.



Mantén la atención: Trata de mantener la atención en la tarea. Cuanto más la domines, más tiempo podrás disfrutarla. Presta atención a todas aquellas situaciones que interfieren en tu nivel de atención, como comer o incluso ir al baño.



Nivel de habilidad vs dificultad de la tarea: Para lograr el estado de Flow, el nivel de habilidad debe estar acorde con la actividad que realizamos, de esta manera nos resultará muy placentero llevarla a cabo. Cabe mencionar que si añadimos un poco de dificultad a lo que hacemos, nuestro grado de motivación también puede elevarse. Sin embargo, si la tarea nos queda grande, entonces se convierte en algo estresante.



El proceso es el centro: Lograr el Flow tiene que ver con la realización de la tarea en sí, no tanto con los resultados que se obtengan. Un resultado puede ser llamativo, pero lo que realmente importa es disfrutar de lo que se hace.

El estado óptimo hace referencia a divertirse en el presente, es decir, a perderse en ese momento de felicidad. ¿Y tú? ¿Ya fluyes?

Con estos consejos, podrás acercarte al estado de flujo en tus actividades diarias y experimentar esa sensación de plenitud y satisfacción que solo el Flow puede proporcionar. Atrévete a sumergirte en tus tareas con pasión y enfoque, y descubre todo el potencial que puedes alcanzar.

No esperes más, ¡descubre el poder del Flow! y transforma tus actividades en momentos de plenitud y disfrute!

