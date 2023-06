Carolina Herrera confiesa las prendas básicas que debes tener en tu clóset para lucir elegante a cualquier edad

Vestirnos y vernos bien todo el tiempo no es un lujo, es una necesidad y aunque cada persona tiene su propio estilo influenciado por sus gustos personales o incluso por la edad, lo cierto es que hay prendas que son básicas del clóset y que todas debemos de tener tanto para los looks diarios como para las emergencias en aquellos días en los que nuestra mente grita: "¡No tengo nada qué ponerme!".

Seguramente tú al igual que muchas otras personas has pronunciado la frase anterior en medio de la desesperación de no saber qué usar ni mucho menos cómo combinarlo; la razón de ello, según expertos en moda, es porque solemos apostar por las tendencias antes que por los básicos que se pueden usar sin importar la ocasión o la temporada del año. Una de las diseñadoras que se mantiene fiel a esta postura es Carolina Herrera, quien no sólo triunfa en esta industria, sino que es un referente para mujeres de todas las edades que quieren lucir elegantes y modernas.

No tengas miedo en agregar color a tu clóset. (Foto: Pexels)

De acuerdo con Carolina Herrera, en tu clóset no pueden faltar ciertas prendas que te ayudarán a elevar tus looks y lucir muy elegante en cuestión de segundos, sino que además se pueden usar desde los 20 hasta después de los 50 años, pues se tratan de apuestas atemporales y antiedad. Por otro lado, es importante que tomes en cuenta que no necesitas tener un guardarropas a punto de reventar ni mucho menos renunciar a las tendencias, sino encontrar un balance que te ayude a ser chic y moderna todo el tiempo.

¿Cuáles son los básicos del clóset? Esto dice Carolina Herrera

Para la diseñadora venezolana, existen al menos diez piezas entre ropa y accesorios que toda mujer debe de tener en casa para asegurar con éxito los looks más icónicos y con los que irradiará belleza y sofisticación, pero antes de darte la lista definitiva es importante que tomes en cuenta que deben de tener la mejor calidad. Tomando en cuenta lo anterior hay que prestar atención a los materiales y a la confección para así conseguir que éstas duren por muchos años y no haya que botarlas al cabo de unas puestas.

Las blusas blancas son indispensables. (Foto: Pexels)

Una vez que se tomó en cuenta lo anterior se puede dar el siguiente paso que es invertir en prendas variadas, pero que siempre se basen en:

Abrigos

Blazer

Blusas blancas

Chaquetas

Faldas

Pantalones en tonos neutros como el negro y el beige

Suéteres

Vestidos de cóctel y mínimo uno en color rojo

Finalmente, a la lista se deben de sumar accesorios que aunque para muchas pasan desapercibidos, son indispensables para elevar un look y llevarlo al siguiente nivel de elegancia y glamur. Para ello puedes apostar por collares de perlas, cinturones, bolsos de mano en colores cálidos y zapatos impecables. Y tú, ¿ya tienes todo esto en tu guardarropa?, recuerda que son los indispensables para expertas en moda como Carolina Herrera.

