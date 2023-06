Carolina Herrera revela sus 3 secretos mejor guardados para lucir espectacular después de los 40

Llegar a los cuarenta años de edad implica enfrentarse a un severo conflicto cada que se trata de elegir tus outfits, sin embargo, esto no debería representar un problema pues Carolina Herrera tiene una serie de reglas que te permitirán seguir derrochando estilo con las prendas que mejor se adecúan a tu edad, por lo que en esta ocasión te diremos cuáles son los 3 secretos mejor guardados de la reconocida diseñadora de origen venezolano para estar siempre a la vanguardia y no rayar en lo ridículo.

Hace algunos años atrás Carolina Herrera concedió una entrevista para el Daily Mail de Inglaterra en la que fue cuestionada sobre las prendas que dejó de usar conforme fue entrando a una etapa más madura por lo que antes de ampliar su respuesta, la reconocida diseñadora emitió una frase que resumió a la perfección su posicionamiento respecto a este controversial tema:

Carolina Herrera tiene más de medio siglo considerada como todo un gurú de la moda. Foto: Especial

“Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener una edad que no tiene o se verá ridícula”, comenzó Carolina Herrera, quien, como se dijo antes, tiene claro qué tipo de prendas dejó de usar conforme se fue acercando a la madurez.

Refleja tu personalidad

Durante la referida charla, Carolina Herrera también refirió que conforme se va llegando a la madurez la forma de vestir se tiene que hacer mucho más refinada, pues los outfits deben reflejar parte de la personalidad de quien lo usa.

“No se trata solo de la ropa que usas, se trata de cómo la usas, refleja tus gustos, la forma en la que vives, la forma en que tienes tu casa, el arte que te gusta, es un poco de todos”, sentenció la también empresaria de 84 años de edad, quien es considerada como una de las máximas referentes de la moda a nivel mundial desde hace más de medio siglo.

Carolina Herrera considera que los outfits deben reflejar la personalidad de quien los usa. Foto: Especial

Colores y prendas básicas

Debido a que en muchas ocasiones resulta un tanto complicado reflejar tu personalidad en un outfit, Carolina Herrera tiene una alternativa sumamente eficaz, la cual, consiste en siempre tener en el closet una blusa clásica de colores básicos, no obstante, hace énfasis en no utilizar el negro durante el día debido a que considera que es un color “agotador”, no obstante, en un evento nocturno sí lo recomienda pues aporta mucha elegancia.

“Siempre las he amado, las uso casualmente y las uso como parte de un traje de noche, son mi manta de seguridad”, fueron las palabras de Carolina Herrera al referirse a las blusas básicas.

Carolina Herrera pide no olvidar las prendas y colores básicos. Foto: Especial

Bye bye a las mini faldas, jeans y bikinis

Carolina Herrera tiene muy claro que al rebasar los 40 años de edad hay prendas que simplemente ya no se pueden usar como los trajes de baño de dos piezas, los jeans y las mini faldas pues considera que este tipo de prendas solo pueden ser lucidas como se debe por las jóvenes.

“En cuanto a los bikinis, los dejé atrás cuando tenía entre 40 y 50 años y no uso jeans, no tengo la edad adecuada para ellos”, sentenció Carolina Herrera.