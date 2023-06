Carolina Herrera recomienda el color ideal de labial y manicura para verte elegante si tienes más de 50 años

Si estás inmersa en el mundo de la moda y conoces a sus más grandes representantes, seguramente no es un secreto para ti que la diseñadora venezolana Carolina Herrera es una de las más grandes referentes cuando se habla de elegancia y debido a que su estilo ha evolucionado a la par de ella, ahora mismo las mujeres mayores de 50 años la han convertido en uno de sus modelos a seguir cuando se trata de elegir estilos que van acorde a su edad, por lo que ella misma ha compartido sus tips personales para que sus seguidoras puedan replicarlos tanto como quieran.

Y si bien es cierto que no hay reglas escritas sobre como debe vestir una mujer (¡porque eso ya quedó en el pasado!), la diseñadora ha dado recomendaciones para que la seguridad y confianza en las mujeres mayores aumente y sabiendo que presta especial atención a los detalles, te compartimos qué color debes llevar en tu labial y uñas para verte elegante, sencilla y, sobre todo, cómoda con tu apariencia.

Con estas recomendaciones podrás lucir increíble en cualquier ocasión.

Fotografía: Freepik.

¿Qué color de labial debo usar si tengo más de 50 años?

Muchas veces, el simple hecho de llevar un labial puede lograr que todo un look se realce ya que dependiendo del tono se enmarcará el rostro de distintas maneras, es por ello que la diseñadora Carolina Herrera explica que hay un color ideal para cualquier mujer que quiera agregar luminosidad y vitalidad a su piel, recomendando así los labiales en tono frambuesa.

Esta elección se debe a este es un tono versátil y se adapta bien a diferentes tonos de piel, lo que lo convierte en una opción universalmente favorecedora, además, añade un toque de color vibrante y juvenil al rostro, aportando frescura y vitalidad a la apariencia. Del mismo modo, la experta en moda señala que este tono ofrece un equilibrio entre ser llamativo y sutil, lo que lo hace adecuado para ocasiones formales y casuales por igual siendo un toque de sofisticación y elegancia para quien decida usarlo.

Recuerda que es importante elegir fórmulas que no resequen los labios.

Fotografía: Freepik.

Del mismo modo, Carolina Herrera sugiere buscar una fórmula hidratante y cremosa debido a ésta que es especialmente beneficiosa para las mujeres cuyos labios pueden volverse más secos con el tiempo y fórmulas como la de los gloss o labiales velvet ayudan a hidratar y suavizar los labios, lo que contribuye a una apariencia más juvenil y saludable.

¿Qué color de manicura debo usar si tengo más de 50 años?

La elección del barniz de uñas depende más de las preferencias personales y el estilo individual, sin embargo, hay algunas consideraciones que pueden ser útiles al seleccionar un color ya que la diseñadora afirma que el llevar las uñas bien arregladas siempre hará que las mujeres se vean elegantes.

Es así como Carolina Herrera afirma que es recomendable optar por tonos de barniz de uñas que sean favorecedores y complementen el tono de piel y la apariencia general, por lo que los colores neutros y clásicos como nude, rosas suaves, beige y tonos tierra suelen ser opciones seguras y versátiles que funcionan bien para todas las edades debido a que proporcionan un aspecto elegante y sofisticado, y son adecuados tanto para ocasiones formales como informales.

Opta por manicuras sencillas en donde las uñas se vean arregladas.

Fotografía: Freepik.

Además, es importante considerar la fórmula del barniz de uñas, según la experta, medida que envejecemos, nuestras uñas pueden volverse más débiles y quebradizas, por lo que es recomendable buscar barnices de uñas que contengan ingredientes fortalecedores y nutritivos, como biotina, vitamina E o aceite de argán, estos ingredientes ayudan a mejorar la salud de las uñas y prevenir la fragilidad y la descamación.

Estos son sólo un par de consejos que la diseñadora Carolina Herrera suele usar, pero es importante aclarar que no es una regla ya que el estilo de cada mujer dependerá de su personalidad y aunque la edad aumente puede ser que no cambie, por lo que no es forzoso seguirlos si no te sientes cómoda con ellos porque lo más importante es que la seguridad proyectada venga desde dentro.

Si no te gusta algo, puedes cambiarlo.

Fotografía: Freepik.

Carolina Herrera, un ícono de la moda

Carolina Herrera es reconocida debido a que su estilo se caracteriza por ser clásico y atemporal, lo que le permite trascender las tendencias pasajeras y brindar prendas elegantes y sofisticadas que se adaptan a las preferencias estéticas de las mujeres, además, la atención al detalle y la calidad de los materiales en sus diseños son ampliamente reconocidos en la industria, lo que proporciona un ajuste impecable y una sensación de confianza a quienes los visten.

Cualquier tip se puede adaptar a la perfección a cualquier personalidad.

Fotografía: Freepik.

Del mismo modo, las colecciones de Carolina Herrera ofrecen una amplia variedad de estilos y prendas, lo que permite a las mujeres de cualquier edad encontrar opciones versátiles y adaptadas a su personalidad y estilo de vida; del mismo modo, su trayectoria exitosa y su presencia como un ícono de la moda inspiran y empoderan a mujeres de todas las edades, demostrando que la moda es una forma de expresión individual.

