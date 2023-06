La minifalda y zapatos de colegiala con los que Rosalía enloqueció Milán

¿Has escuchado hablar del estilo de colegiala? En los últimos meses se ha abierto espacio dentro del mundo de la moda hasta el punto de convertirse en el predilecto de muchas famosas que lo han adoptado como una apuesta clásica que se puede usar sin importar la edad como puede ser antes de los 20 años como Loreto Peralta, o bien, a los 30 años como recientemente acaba de demostrar Rosalía.

Por supuesto, que la Rosalía se haya sumado a esta tendencia no es sorpresa, pues ella es una de las máximas exponentes dentro del mundo de la moda y es precisamente por ello que conoce mejor que nadie lo que sí y lo que no se debe de usar según la temporada y la ocasión. En el caso del verano, la cantante dejó en claro que no hay mejor alternativa que este estilo de colegiala y para ello apostó por una icónica minifalda tableada y unos zapatos que ayudan a irradiar belleza y estilo.

Desde Milán, así presumió la dupla que reinará este verano

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Despechá" compartió una serie de fotos para presumir su viaje a Milán, Itallia, y qué mejor lugar que la capital de la moda para lucirse con uno de sus mejores looks y es que para la ocasión apostó por combinar una playera blanca y con estampado, esa que todas tenemos en el clóset, con la prenda estrella del look: una minifalda. En el caso de esta última pieza, destaca un tiro por debajo del ombligo que favorece a la figura, pero también por tablas pequeñas que le dan mucho vuelo a la prenda.

Este es el look con el que Rosalía reinó en Milán. (Foto: IG @rosalia.vt)

Si bien al pensar en el estilo de colegiala cualquiera se puede imaginar un look pulcro y elegante como se requiere en las escuelas, lo cierto es que esta tendencia va mucho más allá de lo que cualquiera se pueda imaginar y según lo que sabemos, hay que apostar por lo clásico, pero también por lo moderno. Es por ello que Rosalía se deja ver con una imagen desenfadada y relajada con la playera mal fajada en la minifalda.

Por otro lado, hay básicos indispensables para olvidarse de la fiebre por lo biker que impuso la "Motomami", para en su lugar darle paso a esos pequeños detalles que ayudan a conseguir la estética ideal como son las calcetas largas y en color blanco que se pueden llevar por debajo de las rodillas o a media pantorrilla, como ha hecho la española. Finalmente, los zapatos son pieza clave para elevar el look y para ello los escolares de broche son magníficos, aunque también se pueden agregar toques modernos como un tacón pequeño y una forma puntiaguda.

Esta no es la primera vez que Rosalía derrocha estilo con un look de colegiala, pues en más de una ocasión ha apostado por las minifaldas tableadas como la apuesta perfecta para robarse todas las miradas. Además, resultan ese básico del clóset que no le puede faltar a nadie y es que en esta época de calor ayuda a lucir frescas y cómodas. ¿Le darías una oportunidad?

Minifalda tableada con blusa neón

El contraste de colores es el favorito de Rosalía. (Foto: IG @rosalia.vt)

Minifaldas a cuadros

Los estampados tampoco pueden faltar. (Foto: IG @rosalia.vt)

Minifalda con cárdigan