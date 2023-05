Emily Ratajkowski demuestra que el bob french se llevará rubio este verano

Nos encontramos a semanas de la llegada oficial del verano y la emoción ya se siente en todos los aspectos posibles, en especial en los de moda y belleza con las tendencias más chic del momento, pues no hay nada mejor que recibir una nueva temporada que con un cambio de look; sin embargo, las ideas son muchas y muy variables. Así que si no sabes cómo renovar tu imagen, te traemos la dupla que será tendencia y con la cual se puede renovar la forma del cabello.

La responsable de esta nueva tendencia para el verano es Emily Ratajkowski, quien en una colaboración con Miu Miu presumió un corte de cabello y un nuevo tinte; se trata de un bob francés con un tono rubio, un estilo que ya se encamina para ser el preferido para lo que resta del año. Por supuesto, hay mucho que tomar en cuenta para seguir esta tendencia como a quién le favorece y cómo se puede estilizar para robarse todas las miradas.

Bob francés y tinte rubio, la dupla para renovar tu look este verano

De acuerdo con Emily Ratajkowski, esta combinación es perfecta para despedirse de la primavera y darle paso a la nueva temporada con un estilo de cabello que se puede llevar sin importar la edad, pues la forma de estilizarlo es lo que ayuda a conseguir un look elegante o juvenil, según sea la ocasión. Por supuesto, recupera otras tendencias como el tono de moda y el pelo corto que causa sensación.

Lo primero que hay que resaltar es que se debe de realizar el clásico corte bob french que destaca por un largo a la altura de la mandíbula, seguida de una línea recta hasta la nuca; esta forma de llevar el cabello no sólo destaca por una versión muy corta, sino por recuperar la forma de "Amelié", es decir, que para complementar también hay que agregar un flequillo recto a la altura de las cejas.

Aunque el corte se puede estilizar para que destaque por lo elegante, lo cierto es que también se puede llevar en un estilo desenfadado y más juvenil, tal y como demostró Emily Ratajkowski al llevarlo desarreglado, pero sin perder el glamur. Para ello resulta indispensable peinar las puntas hacia adentro en una pequeña y sutil curva y con la que además se le da mucho volumen a la melena; por otro lado, el flequillo se puede llevar hacia los lados para conseguir un efecto asimétrico.

Finalmente, para conseguir la dupla perfecta el cabello se debe de someter a la decoloración para así conseguir el tono de rubio ideal que en este caso destaca por ser un tinte dorado para iluminar la cabellera; mientras que para conseguir un efecto con mayor profundidad y que puede salvar a las mujeres con el pelo delgado y en pocas cantidades a darle dimensión a la cabellera. ¿Le robarías el look a Emily Ratajkowski?, además de ser ideal para el verano, es ideal para casi todas las caras, en especial las redondas o cuadradas.

Esta dupla no es nada nueva, pues hace unas semanas Eiza González ya nos había demostrado que los cortes bob se llevarán rubios este verano, ya sea en una versión muy corta como la de Emily Ratajkowski, o bien, en un largo a la altura de los hombros para quienes no quieren sacrificar todo el largo del pelo. ¿Te sumas a esta tendencia?, es perfecta para conquistar la temporada.