Itatí Cantoral revoluciona los trajes de baño con escote profundo

Itatí Cantoral se ha convertido en la gran sensación de Instagram y es que en las últimas semanas no ha dejado de compartir fotos en las que presume los looks más glamurosos y que van desde lujosos vestidos para lucir en una cena este 14 de febrero, hasta los trajes de baño más sensacionales y reveladores de la temporada. Si hace unos días daba muestra de cómo llevar un bikini que recupera la forma de la tanga, en esta ocasión sorprendió con un escote profundo.

La guapa actriz causó furor en redes sociales al compartir nuevas fotos con las que arrebató suspiros y de nueva cuenta revivió el debate entre sus fans sobre si debería o no presumir su figura como lo ha hecho en varias ocasiones; sin embargo, parece que Itatí Cantoral ignora las críticas y sigue coronándose como toda una fashionista. En esta ocasión modeló el diseño magnífico para revolucionar todo lo que se ha visto en los trajes de baño al llevar un escote a su versión más llamativa.

De frente, así modeló un bañador metálico

Tal y como te hemos contado en otras ocasiones los bañadores metálicos son la gran sensación del momento y eso la actriz lo sabe mejor que nadie, pues para este último look apostó por un diseño dorado que no sólo resalta la belleza, sino que también es perfecto para presumir una imagen muy glamurosa e icónica. Para ello, apostó por un diseño de una sola pieza en el que la parte de las bragas destaca por ser ajustada a la figura y con un tiro alto, el detalle perfecto para crear un efecto de piernas kilométricas.

Así paralizó la red. (Foto: IG @itatic_oficial)

Sin embargo, la gran sensación de este atuendo es la parte superior en la que destacan un par de tirantes gruesos y en forma de trenza para un toque diferente a los diseños convencionales; de ahí se desprenden las copas para unirlas a la pretina. De esta manera se consigue un escote profundo en "V" que ayuda a presumir una imagen muy sensual y atrevida, pero sin perder el glamur, el balance perfecto que al igual que la actriz, buscan todas las mujeres de más de 40 años.

A sus 47 años, Itatí Cantoral cautivó en redes por presumir el traje de baño ideal para las mujeres más atrevidas y que no quieren perderse de las mejores tendencias de la temporada como es el caso de los diseños más icónicos o los colores más brillantes como este en dorado. Por supuesto, no es lo único que hay que destacar de su imagen, pues también lució un look completo y que puede servir de inspiración para muchas.

¿Lo usarías? (Foto: IG @itatic_oficial)

Pues además de aretes largos para darle más brillo al atuendo, también lució sandalias de tacón en color nude, el calzado que por excelencia ayuda a alargar las piernas y a convertirlas en las protagonistas del atuendo. Por otro lado, Itatí Cantoral también se lució con técnicas de belleza que no pueden faltar durante las próximas vacaciones y es el acompañar con un maquillaje que resalte la mirada.

Finalmente, también dejó en claro que el peinado con efecto de cabello mojado también seguirá dentro del radar de tendencias y que para una visita a la playa ayudará a conseguir una imagen muy natural y como si se acabara de salir de la alberca. ¿Le robarías este outfit revolucionario a la actriz?

