Itatí Cantoral divide opiniones por foto con revelador traje de baño, la tachan de exhibicionista

Itatí Cantoral es una de las actrices más queridas en el medio del espect��culo gracias a su talento e inigualable belleza, algo que no dudó en presumir con un revelador traje de baño en una sesión de fotos en la que posa de espaldas. Aunque, como resultado las imágenes dividieron opiniones en redes sociales entre quienes la tacharon de exhibicionista y “no ser un buen ejemplo para sus hijos”, y aquellos que la defendieron.

A sus 47 años la actriz posee una figura envidiable resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación, por lo que no teme en presumir sus encantos con elegantes atuendos y reveladores trajes de baño como los más recientes perfectos para mujeres entre los cuarenta que desean presumir sus curvas en paradisiacos destinos.

Itatí Cantoral presume su figura con elegante body. Foto: IG @itatic_oficial

Una de las fotografías más impactantes es aquella en la que posa de espaldas con un body a la cintura y escote cruzado en la espalda que añade un toque elegante, aunque es la forma de la parte baja lo que generó gran escándalo entre algunos internautas ya que deja ver un poco más de sus glúteos, algo que pocas veces se había visto en redes sociales con Itatí Cantoral.

“¿Y ahora por qué tan exhibicionista?”, “Guapísima, sin duda, pero la edad nos condiciona. No hay necesidad de enseñar lo que no nos preguntan”, “Y ahora, ¿qué le dio por encuerarse?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en la imagen que ya cuenta con más de 70 mil reacciones. Por este motivo algunos de sus fans no tardaron en defenderla asegurando que posee una figura envidiable que puede presumir sin importar el atuendo que ella elija.

Looks de Itatí Cantoral

La fotografía en la que la actriz posa de espaldas no fue la única que dividió opiniones entre los más de 2 millones de seguidores en Instagram, pues en una sesión anterior se dejó ver con un elegante y revelador traje de baño con diseño alto en la cintura que dejó poco a la imaginación.

Se trata de un traje de baño con escote doble, en la parte superior y en la cintura con el que deja al descubierto su cintura de avispa. Además, el diseño alto en la cintura le permite resultar sus delicadas curvas y es ideal para alargar las piernas. Lo combinó con unas zapatillas negras de plataforma y un sombrero con unos extravagantes lentes.

Itatí Cantoral con revelador traje de baño. Foto: IG @itatic_oficial

Celebridades como la cantante Lucero, la conductora de “Hoy” Andrea Legarreta, Grettel Valdez, Mariana Seoane, Shanik Berman y Mónica Escobedo resultaron la belleza y elegancia que posee Itatí Cantoral sin importar el atuendo con el que presuma su figura en redes sociales.

“Yo la he visto en vivo y la verdad no está así”, “Muy falsas las fotos, eres hermosa natural” y “Ya tienes hijos mayores, mejor cúbrete”, están entre los comentarios que recibió la actriz considerados pocos entre aquellos en los que sus fans resaltan la belleza que posee tanto natural como ante las cámaras.

