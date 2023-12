No es un tema nuevo que la relación entre suegra y nuera pueda ser un poco complicada. Y aunque esto es relativamente normal debido a la diferencia de ideas, estilo de vida y hasta modo de crianza, hay ciertas cosas que no debes pasar por alto, por lo que tu pareja y tu deben poner límites de manera respetuosa para no caer en conflictos.

Si tu suegra te dice alguna de estas frases, no quiere decir que es mala persona, pero sí es un reflejo de lo que siente y piensa. Por eso, es de suma importancia que ante cualquier situación lo platiques con tu pareja para que sepan cómo detener ciertas expresiones a tiempo antes de que convierta en un problema o incomodidad.

Seguir leyendo:

Lo mejor es que pongas tus límites a tiempo | Foto: Freepik

9 cosas que una suegra nunca le debe decir a su nuera

Aunque mucho se habla sobre lo difícil que es la relación suegra-nuera, no tiene por qué ser mala y muy probablemente si ella hace alguno de estos comentarios, puede que no lo haga con mala intención y se trate de un pensamiento generacional. Sin embargo, no tienes por qué permitir comentarios que te hagan sentir incómoda, por lo que es mejor aclarar situaciones a tiempo.

“Él era mío antes de que estuviera contigo” “Mi nieto no se parece a mi hijo” Recordarte amores del pasado de tu pareja “Con mis hijos yo no lo hacía así”. Opinar sobre tu apariencia física Decirte cómo debes educar a tus hijos Hacerte comentarios sobre la alimentación de su hijo “le estás dando bien de comer? Lo veo muy flaco”. Decirte cómo debes mantener tu hogar Tomar decisiones sobre tu casa

Siempre debe haber una relación basada en el respeto | Foto: Freepik

Estos nueve puntos demuestran que algunas situaciones específicas por las que podría estar haciendo comentarios negativos son la sobreprotección de las suegras hacia sus hijos, la relación de los abuelos con sus nietos o la inexistencia de límites dentro de la familia.

¿Cómo llevar una mejor relación con mi suegra?

Si lo que buscas es llevar una mejor relación con tu suegra, siempre y cuando te des tu lugar y respete tu forma de ser y de pensar. Psicólogos recomiendan ciertas acciones para que mejoren su forma de relacionarse. Al respecto, la terapeuta madrileña Verónica Rodríguez Orellana, compartió con el medio La Vanguardia, algunos aspectos con los cuales se puede mejorar la relación suegra-nuera y estos son los más importantes.

Hay diversas formas para que mejoren su relación | Foto: Freepik