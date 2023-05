¿Cómo saber si mi pareja ya no me quiere? 3 claves que lo revelan

Los cambios en la dinámica de pareja son inevitables y llegan por etapas que incluyen desde los primeros meses en los que todo es miel sobre hojuelas y el enamoramiento se nota a casa segundo, hasta aquellos momentos en los que se cae en la monotonía a pesar del amor; sin embargo, en muchos casos, los ajustes pueden llevar al hartazgo, cansancio y hasta frustración. Es entonces cuando se encienden las primeras señales de alerta de que algo va mal o que incluso llenan la mente con pensamientos como "¡mi pareja ya no me quiere!"

¿Pero cómo enfrentar estos pensamientos?, ¿realmente mi pareja ya no me quiere o es mi mente tratando de sabotear mi relación? o incluso pueden llegar dudas de si esta idea viene de fantasmas del pasado con viejas relaciones que llegaron a su fin por distintas situaciones. Lo primero que tienes que hacer es tomarte un respiro e identificar si se tratan de pensamientos intrusivos detonados por el miedo y ansiedad o si de verdad hay señales claras que te están gritando que tu ser amado ya no siente nada por ti.

La mejor forma de lograr lo anterior es reflexionar las siguientes tres claves que te ayudarán a dar respuesta de si tu relación pende de un hilo ante la falta de amor, o si por el contrario, aún es rescatable. Y es que más allá de afirmar que tu novio, novia, esposo o esposa ya no te quiere y más si esto no ha salido de su propia boca, o de detectar algunas señales que te lleven a pensarlo, siempre puedes comunicarlo a tu pareja de forma asertiva, pues incluso sólo puede ser una inseguridad tuya o de problemas personales de la otra persona.

Si lo sientes, puede ser verdad. (Foto: Pexels)

Ya no hay contacto físico

Una de las primeras claves a las que tienes que prestar atención para saber si tu pareja ya no te quiere es considerar cómo viven el contacto físico, pues durante el enamoramiento el tomarse de la mano, abrazarse, besarse o simplemente estar recostados y tocándose los pies nos hace sentir las personas más especiales y afortunadas del mundo, ¡y ni hablar de la intimidad! Sin embargo, cuando todo esto cambia a desprecios por parte de nuestro ser amado nos puede llevar a sentir esta inseguridad y cómo no sentirla si hay un rechazo de por medio.

Si este es tu caso debes de prestar atención a otras señales como si te rechaza porque está trabajando o comiendo, ya que puede ser un momento en el que simplemente prefiera tener su espacio y darte afecto en cuanto esté libre. Por otro lado, detecta si a la mínima intención de contacto físico notas en su semblante y comunicación verbal un rechazo en forma de disgusto, hartazgo o molestia, además de si ya en ningún momento del día quiere compartir este tipo de afecto, o el sexual, contigo ya que este si es un signo de alerta.

No hay planes de citas, ni a corto o largo plazo

Si por tu mente sólo pasa ese pensamiento de que tu pareja ya no te quiere, presta atención a este segundo punto, pues debes de saber que para que una relación funcione, los planes y metas en común son pilares fundamentales y que de no establecerse desde un inició, pueden llevar a la ruptura de pareja y de forma lenta, además de sin señales de advertencia. Es por ello que si en los últimos meses has notado que tú y tu ser amado ya no tienen citas románticas como cenas o incluso planes sencillos como salir al cine, puede tratarse de un mal momento del vínculo.

Las peleas constantes y sin fundamento también son señal de alerta. (Foto: Pexels)

Pero para detectar lo anterior es importante que consideres otros aspectos, pues no puedes exigir este tipo de actividades si, por ejemplo, sus horarios no coinciden por el momento o si tu pareja está enfrentándose a jornadas más largas de trabajo; en estos casos hay que encontrar un balance y buscar esos espacios libres en los que se puedan ver para un plan romántico.

Por otro lado, no todo se queda en su presente, sino también en los planes y metas que tienen a largo plazo como mudarse juntos, formar una familia, adoptar un perrito u organizar un viaje, ya que cuando la emoción por situaciones como estas comienza a desvanecerse, es una clara señal de que ya no hay interés para continuar con la relación y que la mantienen más por necesidad que por amor. ¡En especial si tú aún tienes en mente cumplir estos proyectos!

La comunicación ya no existe

Finalmente, entre las claves más importantes que no se debe de ignorar y es cuando la comunicación llegó a su fin y ojo, porque esto no significa que tengan que estar hablando todo el tiempo, sino a que ya no existe nada qué decirse. Por poner un ejemplo, se sientan todos los días en la sala, comedor o habitación sin dirigirse la palabra o sólo para hacer preguntas y dar respuestas puntuales. Esta puede ser la clara señal de cansancio entre ambos o de una sola parte, en especial si tú intentas mantener una conversación sin lograr resultados.

Esto puede traer una larga lista de problemas y la crisis más importante, ya que más allá de no poderse contar lo que hicieron en el día o la semana, tampoco pueden organizar sus planes y metas a futuro, así que no dudes en cuestionarte si quieres seguir en una relación así, ya que existen muchos otros aspectos a considerar. Por poner un ejemplo, imagina que en algún momento surge un conflicto entre ambos y en lugar de solucionarlo, sólo llegan a reproches, reclamos y peleas sin fin.