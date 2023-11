¿Eres el tóxico o tóxica de la relación? Estas señales te dirán si necesitas ayuda

Es muy fácil caer en una relación tóxica pero es muy difícil salir de ella, es por eso que a continuación te daremos 5 señales que te mostrarán si necesitas ayuda para mejorar en tus relaciones interpersonales y así lograr vivir una vida plena desde la armonía, el respeto y amor.

Estas señales fueron compartidas por la psicoterapeuta familiar y de pareja, Tere Díaz Sendra, quien acudió al podcast de la influencer Jessica Fernández, esto con la intención de brindar herramientas para vivir una relación de pareja más sana.

5 señales para saber si eres el tóxico o tóxica de la relación

Me siento fatal si el otro se aleja no se donde esta necesito un permanente saber donde esta porque si no siento una inseguridad terrible. Necesito controlar tus amistades, tus actividades, cómo te vistes con quien te llevas porque si no, me siento insegura. Quiero que me adivines, me molesto porque no se te ocurrió algo o no me preguntaste. Habló mal tu gente, me caen mal tus amigos, me caen mal tus papás, me estoy quejando todo el día de la gente que tu aprecias o de tu trabajo o de lo que disfrutas. Tiendo a la conflictividad fácilmente, me ofendo porque no me hiciste caso, me dejaste sola mucho tiempo, tus amistades parece que no les caigo bien.

¿Eres el más tóxico o tóxica de la vida?

Tere Díaz Sendra agregó que la necesidad de que la persona necesite que se le confirme algo rápidamente sobre cosas que la otra persona debe organizar porque de lo contrario siente que no le importa y entender que no se debe opinar si la pareja no dio el permiso de opinar sobre la familia, amigos o el trabajo.

Y también caracteriza a las personas tóxicas que celen las relaciones, el hecho de pensar que tienen una vida aparte y que no son lo más importante en la vida de su pareja.

La especialista recomienda valorar que la otra persona tenga muchas cosas importantes en su vida y “que tu seas una parte importante de su vida”.

“Pero la necesidad de sobrenaturalidad y de no dejar espacio son señales de que estoy siendo demasiado demandante y demasiado posesiva”, advirtió Tere Díaz Sendra.