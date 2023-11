Cómo hacer que mi noviazgo dure más sin terminar en una relación tóxica

Cuando se está enamorado, muchas veces atraviesa por la mente un pensamiento de autosabotaje que planea la interrogante: "¿Y si esto dura para siempre?", ante esto, la mayoría lucha por vivir el momento y atesorar los recuerdos en pareja, sin que por esto no quieran encontrar una receta mágica para hacer que su idilio dure para toda la eternidad y, por extraño que parezca, en realidad si existen una serie de claves para conservar una relación.

No obstante, los resultados no son garantizados, ya que el hecho de que un amorío dure mucho tiempo o no, tiene que ver directamente con el contexto del vínculo y de los integrantes de la pareja, quienes incluso pueden llegar a desarrollar ciertas actitudes que tiendan a asfixiar al otro, no de manera intencional, sino por miedo al abandono o demás secuelas de una infancia complicada.

Claves para hacer que tu relación dure para toda la vida

Hay parejas que logran hacer que su amor se fortalezca con el paso de los años, sin que para ello tenga que mediar un acta de matrimonio que de fe de su unión ante la sociedad, ya que esto, más que hacer que su vínculo se vuelva indisoluble, muchas veces termina convirtiéndose en una excusa para que las personas de su entorno se sientan con el derecho de opinar e involucrarse en su relación, olvidando que la pareja se compone sólo de dos personas.

De ahí que una de las reglas principales para tener una relación que dure toda la vida sea entender que un amorío sólo atañe a las personas involucradas, literalmente implica el hecho de aceptar que ustedes son protagonistas y que los amigos y familia sólo se limitan a ser espectadores, por mucho. Aunque en general podemos enunciar otras 10 claves para hacer que tu relación con tu persona favorita sea para siempre:

La comunicación efectiva debe ser su mejor aliada. El respecto mutuo es la clave del éxito. Mantener los detalles y los arrumacos para que el factor sorpresa nunca falte en su noviazgo. Tener la mente abierta, esto los ayudará a entenderse mejor e incluso experimentar en diversos terrenos. Ser independientes y no dejar que su vida gire en torno de la del otro. Pasar tiempo de calidad como pareja. Apoyarse, felicitarse y consolarse el uno al otro tanto como sea necesario. No caer en la rutina, siempre tratar de innovar la dinámica de pareja. Pedir perdón y saber perdonar: habrá ocasiones en las que se equivoquen y es válido si asumen las consecuencias de sus actos, pero lo que no debe admitirse es comenzar a enfrascarse en un círculo vicioso de errores y disculpas, porque entonces, los perdones anteriores no fueron honestos. Ser sinceros: por mucho que cueste llegar a confesarse cosas, siempre es mejor hablarlo que crear abismos de verdad que puedan terminar devorando la relación.

¿Cuándo es momento de abandonar una relación?

En caso de que sientas que tu noviazgo no va viento en popa y que están experimentando muchos problemas de pareja, siempre puedes tratar de dialogar con tu ser amado para que ambos expongan su sentir, pues si sólo una parte quiere continuar luchando por su idilio, ese vínculo está destinado al fracaso, ya que es necesario que los dos se esfuercen por cultivar su amor día con día.

Otra de las razones por las que deberías abandonar una relación es cuando ya no existe respeto, lo cual puede ser representado con acciones tan simples como burlas hacia tu persona o tus proyectos, e incluso violencia física, ya que, una vez que se pasa esa barrera, ya no será tu amor el que te orille a quedarte, sino el miedo o la codependencia.

En general, tienes que ser muy honesto contigo cuando estás en proceso de "salvar" una relación, pues más que aferrarte a los buenos momentos y recuerdos construidos, tienes que pensar a futuro, porque nada te garantiza que la relación vuelva a ser como antes, tan sólo porque, en principio, todo fluye y se transforma, así que lo lógico es que un noviazgo atraviese cambios, madure y se fortalezca con el dinamismo, así que si una pequeña alteración rompe su tranquilidad, ¿será que realmente están hechos el uno para el otro?