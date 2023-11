¿Cuánto tiempo debe durar una relación sexual para que sea placentera? La ciencia lo explica

Las relaciones sexuales no son solamente una necesidad fisiológica del cuerpo, este acto tan íntimo también le da múltiples beneficios a la salud de hombres y mujeres. Así que si tienes una vida sexual activa debes saber cuál es el tiempo estimado en el que una relación sexual puede ser lo suficientemente placentera.

La duración de una relación sexual puede variar significativamente de pareja a pareja, así que lo primero que debes de hacer es no compararte. De acuerdo con profesionales en salud sexual, la intimidad tiene un tiempo específico para que sea considerada placentera. Sin embargo, la satisfacción no siempre está ligada a la duración. Es importante recordar que cada pareja es única y que lo que importa es el placer y la conexión entre ambas personas, y no el tiempo que le invierten a tal acto.

Más tiempo no es igual a placer asegurado | Foto: Pinterest

¿Cuánto dura el sexo?

De acuerdo con estudio publicado por el Journal of Sexual Medicine el tiempo promedio para que una relación sexual sea satisfactoria varía de persona persona. Algunos estudios señalan que el tiempo medio es de 5.4 minutos, mientras que otros indican que una relación sexual placentera dura entre siete y 13 minutos. Este tiempo se refiere específicamente a la penetración, sin contar los momento previos.

Es importante destacar que la duración del acto sexual puede disminuir con la edad. Por ejemplo, se ha encontrado que el tiempo promedio de una relación sexual es de 6.5 minutos en el grupo de 18 a 30 años y de 4.3 minutos en el grupo de mayores de 51 años. Además, la duración del sexo no es el único factor que determina la satisfacción sexual. Otros elementos como la conexión emocional, la comunicación y la variedad pueden ser igual o incluso más importantes.

Una relación sexual duradera puede ser agotadora | Foto: Pinterest

¿Las relaciones sexuales largas realmente son placenteras?

Durar dos horas en la cama puede ser visto como un logro para algunos, pero también puede generar incomodidad o incluso dolor para la pareja. El tiempo de duración en el sexo no siempre se correlaciona con la satisfacción. Según los expertos, una relación sexual duradera puede ser agotadora y, en algunos casos, puede indicar una condición llamada eyaculación retardada.

Esto es considerado como una disfunción sexual masculina donde un hombre necesita más de 30 minutos de actividad sexual para eyacular, o no puede eyacular en absoluto. Aunque puede variar de individuo a individuo, el tiempo promedio de una relación sexual está entre 5 y 13 minutos. Se recomienda la comunicación abierta y honesta con la pareja para entender y respetar las preferencias y límites de cada uno.

Las relaciones sexuales aportan muchos beneficios a las parejas | Foto: Pexels

Consejos para tener relaciones sexuales satisfactorias

Hay una serie de consejos que les podrían ser útiles a ti y a tu pareja. Sobre todo si la chispa se ha apagado últimamente y quieren revivirla. Cabe destacar que las relaciones sexuales aportan muchos beneficios a las parejas, entre ellos mejora su relación, su comunicación y permite que haya una mejor conexión entre ellos.

No se olviden del coqueteo

Sean cariñosos

Olvídate de las expectativas

Experimenten con nuevas posiciones

