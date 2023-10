¿Cuál es la posición más peligrosa en la intimidad?, esto dicen los expertos

Es paradójico, pero la posición sexual más peligrosa del planeta no es ni exótica ni implica artículos raros. Según el Dr. Karan Raj, un cirujano británico popular por sus vídeos educativos en TikTok, la famosa "Vaquera invertida" es la más riesgosa, en uno de sus clips, hecho el año pasado, pero viralizado de nuevo, explica que sorprendentemente, esta postura contribuye al "50 por ciento" de las fracturas de pene.

La complejidad radica en que el receptor controla el ritmo, lo cual puede generar un desajuste en la sincronización y provocar lesiones. En palabras del propio Raj, esta falta de armonía en los movimientos puede culminar en los genitales masculinos aplastados. Aunque el pene no contiene un hueso per se, es posible "romperlo," más técnicamente conocido como desgarro de la túnica albugínea, una membrana que posibilita la erección.

¿Es la única posición sexual riesgosa?

No todo se reduce a la “Vaquera invertida”. Otros estudios, como uno de 2017 del International Journal of Impotence Research, señalan que el estilo “perrito” se lleva el 41% de los casos de fractura de pene, seguido del "misionero" con un 25.5%. Más allá de estas cifras, la realidad es que cualquier postura podría convertirse en una fuente de peligro si no se practica con cuidado y comunicación.

No intentes nada extraño sin haberlo platicado con tu pareja. Foto: Freepik.

Y si te preguntas si hay más riesgos en el dormitorio aparte de las fracturas de pene, la respuesta es prácticamente no. Según Men's Health, los peligros más inminentes de las posturas sexuales arriesgadas generalmente implican daño al pene, según documentó Vice. O tal vez golpes o heridas causadas por la descoordinación, pero por lo general suelen ser leves.

Haz todo con comunicación

Los expertos en el tema sostienen que, como en muchos aspectos de la vida, la comunicación es clave para mitigar riesgos. Hablar abierta y honestamente sobre deseos y límites puede prevenir lesiones y hacer que la experiencia sea más placentera para todos los involucrados. No necesitas hacer acrobacias para disfrutar; a veces, la intimidad segura y cómoda resulta más gratificante.

A veces lo más seguro es lo más placentero. Foto: Freepik.

Es tentador experimentar con una amplia gama de posturas, pero no arriesgar debe ser siempre la prioridad. Ya sea que te inclines por lo tradicional o por algo más aventurado, recuerda que no todas las posturas son para todos; la anatomía, la fuerza y la flexibilidad juegan un papel clave.

