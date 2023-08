¿Entrega total? Descubre qué significa que tu pareja te agarre la mano cuando tienen relaciones

Uno de los momentos de mayor conexión que podemos pasar con nuestro ser amado es cuando nos olvidamos de los problemas o de la rutina diaria para darle paso a un momento más especial e íntimo en el que sólo las cuatro paredes y la cama son testigos de la entrega, pasión, lujuria, amor y romance que existe; sin embargo, esto mismo nos ayuda (o no) a notar pequeños detalles o acciones de lo que nos gusta tanto en lo individual como en pareja.

Entre las muchas acciones que se tienen en una noche de pasión con la pareja destacan los besos en el cuello que encienden aún más la llama del deseo, pero también otros más como que nos hablen al oído e incluso que nos tomen de la mano durante el acto sexual. Aunque para muchos todas estas muestras de cariño no se quedan en algo más que en eso y que llevan a lo fogoso, lo cierto es que esconden un largo contexto que por nada del mundo se debe de ignorar.

Si tu pareja busca tu mano puede ser señal de que le das confianza y seguridad. (Foto: Pexels)

¿Qué significa que mi pareja me agarre de la mano cuando tenemos relaciones?

Si alguna vez mientras tú y tu pareja tienen relaciones sexuales tú o la otra parte buscan con mucho deseo la mano de su ser amado no sólo es para conectar, sino también una señal que demuestra que entre ambos existe una entrega total y que no todo el mundo tiene, es por ello que esta demostración en la cama es una de las más importantes y significativas que no se deben de ignorar. ¿Te ha pasado?

Mejoran su conexión

Uno de los principales puntos a resaltar cuando se tiene intimidad e incluso en el juego previo al encuentro sexual y alguna de las dos partes busca con desespero la mano de su pareja para tomarla y entrelazar los dedos es una muestra de mejorar la conexión que existe entre ambos y así hacerla mucho más cercana. De esta manera la experiencia también demuestra la pasión que se siente al nunca querer perder el contacto físico.

Viven las emociones a flor de piel

Tomarse de las manos de una forma romántica ha sido por siglos una de las demostraciones de amor más profundas, pero cuando se llevan a la cama el significado también guarda un poco de este romance y permite que también sientan las emociones del otro al máximo nivel. Es por ello que una vez que tu pareja toma tu mano debes de tratar de no soltarla y mantener ese vínculo que se termina de fortalecer con los encuentros sexuales.

¡Déjate llevar en el momento! (Foto: Pexels)

Cuidado

Entre los múltiples significados de que nuestra pareja nos dé la mano durante la intimidad también destaca la cercanía que existe entre ambos, pues no sólo se trata de un momento pasional, sino de uno en el que los sentimientos se viven a flor de piel. Así que si durante estos momentos en los que sólo ustedes dos son testigos alguno de los dos busca la mano del otro también puede ser una señal de cuidado en ese momento tan vulnerable, pues esta simple acción ayuda a que la protección también se sienta presente y haga aún más profundo el vínculo existente.

Para detectar si este es el significado detrás de esta acción entre tu ser amado y tú puedes prestar atención a un detalle en particular y es que la señal de cuidado se presenta cuando no se entrelazan los dedos, y por el contrario la mano del protector queda por encima del que necesita el cuidado o la orientación. Es decir, puede quedar sobre tus dedos o en el dorso de la mano.

Seguridad

Nunca está de más recordar que cuando nos entregamos a alguien también llegamos a un nivel muy vulnerable, pues las preocupaciones e incluso el estado de alerta pasan a un segundo nivel de importancia, ya que en el momento lo que importa es dejarse llevar. A pesar de ello, durante las relaciones sexuales es común que se busquen las manos como una forma de encontrar seguridad en el otro y la mejor parte es que esta acción también deja ver la confianza que existe entre ambos.

Disfruta de la entrega total. (Foto: Pexels)

Entrega total

Por último, pero no menos importante, tomarse de las manos cuando tienen relaciones sexuales es una señal de lo más positiva y deja ver que hay un compromiso y entrega total de parte de ambos. Asimismo, también pueden usar esta expresión de amor y confianza para también determinar qué tan bien la están pasando en la cama y todo gracias a si se queda suelta, se aprieta o si simplemente sigue el juego para llevar la mano hacia otras zonas del cuerpo.