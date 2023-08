Los celos patológicos: los mitos las razones y cómo terminar con este mal emocional

Alexa Arcadia, sexóloga y colaboradora de El Heraldo de México, habló sobre los celos patológicos en las relaciones amorosas. En entrevista con Paulina Greenham y Alejandro Cacho para El Heraldo Media Group, dijo que los celos obedecen a una respuesta emocional por el miedo de perder la relación con una persona, porque dentro de la visión que se tiene, se piensa que en el amor debe existir propiedad.

En principio, la sexóloga descartó la idea infundada de que "si no hay celos es porque no hay amor". Además explicó que estas acciones podrían condicionar el amor y entonces la relación no crece con la confianza que debería hacerlo.

¿Cómo surgen los celos en el amor?

Uno de los factores más importantes que pueden provocar que una persona tenga celos es el hecho de que en el pasado pudieron existir relaciones tormentosas, daño emocional y experiencias que no quieren volver a repetir, pero no hay forma en asegurarse de que eso pueda pasar.

Alexa Arcadia explicó que los seres humanos tenemos códigos en el cuerpo que son manejados por el inconsciente. Además hay que entender que "los celos no sólo pueden existir en una pareja romántica, también entre papás en el aspecto profesional, entre hermanos, entre amigos y otro tipo de relaciones en donde los sentimientos, aunque no siempre amorosos, están involucrados".

Las consecuencias de los celos patológicos en las parejas

La sexóloga explicó que hay diferentes actos que se deben tomar en cuenta como una alerta, para saber que se está cayendo en prácticas que son negativas para las relaciones de pareja. Algunos ejemplos son:

1.- Controlar a la otra persona

2.- Prohibirle que tenga amigos o amigas

3.- No permitir que salga

4.- Revisar el celular de la pareja

5.- tener episodios de ansiedad

6.- Crear escenarios falsos en la imaginación

Los celos patológicos pueden derivar en una enfermedad llamada Celotipia

¿Qué hacer cuando se sufren celos patológicos?

Una de las herramientas más importantes es la terapia y el primer paso es dejar de pensar que la terapia se necesita cuando una persona está enferma. Es útil para controlar, prevenir y para entender lo que necesitamos, incluso de manera anticipada.

"La terapia fomenta el autoconocimiento. Lo primero que haces es identificar la herida y después trabajar en ella para sanarla"

Por último, la especialista explicó que la patología, si no es tomada en serio o tratada, se puede convertir en celotipia. "En ese caso, se debe realizar una terapia cognitiva y conductual, que es en donde se modifican todos los patrones que son repetitivos, pero en algunos casos ya se necesita medicar al paciente", finalizó.