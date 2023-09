Dua Lipa habla todo sobre el sexo y revela su secreto para hacer el amor con pasión

La talentosa cantante y superestrella pop Dua Lipa, de 28 años, está decidida a romper tabúes y fomentar la comunicación abierta en el ámbito de las relaciones íntimas. En una reciente recopilación sobre las declaraciones en torno a este tema del diario británico The Sun, la intérprete de éxitos como "One Kiss" y "New Rules" comparte sus perspectivas sobre el sexo y el amor, alentando a la gente a dejar de lado la vergüenza y la culpa asociadas con la sexualidad.

Dua Lipa cree firmemente que hablar abierta y sinceramente sobre el sexo es fundamental para mantener una relación apasionada. "No hablar de sexo con la persona con la que estás teniendo sexo es una extraña anomalía para mí", afirmó la artista. Agregó que normalizar la conversación sobre el sexo puede ayudar a eliminar la carga de culpa y vergüenza que a menudo lo rodea.

Dua Lipa cree que hablar abierta y sinceramente sobre el sexo es fundamental. | Créditos: @dualipa

Citas por aplicativo

La cantante, que recientemente alcanzó el número uno en las listas de éxitos con su sencillo "Dance The Night", también expresó sus opiniones sobre las aplicaciones de búsqueda de pareja como Tinder y Bumble. Dua Lipa considera que estas aplicaciones pueden quitar espontaneidad y parecer "poco sexy" en comparación con el encuentro tradicional a través de amigos y la interacción en la comunidad.

Dua Lipa, además mencionó que aunque muchas personas han encontrado el amor a través de aplicaciones de citas, ella prefiere el enfoque más orgánico de conocer a alguien en la vida real, establecer conexiones significativas y permitir que las relaciones se desarrollen de manera más natural.

Dua Lipa no cree en los aplicativos de cita. | Créditos: @dualipa

Diversión y reales expectativas

La artista también abordó la importancia de mantener la diversión y tener expectativas realistas en una relación para que el amor perdure. En un mundo donde la gente a menudo busca que una sola persona satisfaga todas sus necesidades, Dua Lipa enfatizó la importancia de mantener la curiosidad y la comunicación para mantener viva la chispa en una relación.

En última instancia, Dua Lipa concluyó que la comunicación es clave en las relaciones, pero a menudo es una de las primeras cosas que se descuidan. Su perspectiva abierta y sincera sobre el amor, el sexo y las relaciones está destinada a inspirar a sus seguidores a abordar estos temas de manera más abierta y saludable.

