¿Cuál es la edad máxima para tener relaciones sexuales placenteras con mi pareja, según la ciencia?

De acuerdo con la organización Planned Parenthood, la mayoría de las personas inicia su vida sexual a los 17 años y a partir de ese momento llevan una vida activa hasta los 45 o 50 años, a partir de esta edad, la intimidad suele tener un declive en algunos hombres y mujeres por diversos factores, sin embargo, de manera contraria hay quienes en ese rango de edad se encuentran en pleno auge de sus relaciones.

Las personas en este rango de años se preguntan frecuentemente hasta qué edad es posible mantener relaciones sexuales satisfactorias. Y es probable que si tienen una vida íntimamente activa también se cuestionen qué tan bueno es eso y hasta cuando podrán gozar de ella.

Hay parejas de más de 60 años sexualmente activas | Foto: Pexels

¿Hasta qué edad se pueden mantener relaciones sexuales?

La respuesta tiene muchas vertientes, aunque si se trata de reducirla a una sola palabra la respuesta sería: No hay una edad determinada para dejar de tener relaciones sexuales. Esto se debe a que depende de varios factores, hay mujeres que debido a la entrada de la menopausia en su vida hace que padezcan desajustes hormonales lo que disminuye la producción de estrógeno, el encargado de activar la libido.

Y aunque en los hombres no ocurre algo similar ellos se ven afectados desde otros puntos. Por ejemplo, algunos hombres enferman de la presión, padecen de la próstata, sufren disfunción eréctil o tienen sobre peso entre los 50 y 60 años; condiciones que les imposibilita tener una vida sexual activa y satisfactoria.

Con la menopausia algunas mujeres pueden tener reducción de la libido | Foto: Pexels

Es posible que tanto hombres como mujeres se sientan abrumados con estos cambios, pero esto no significa que nunca más podrán disfrutar del sexo, solo deben de trabajar y aprender a vivir con los cambios en su cuerpo y esto les ayudará a tener una vida sexual sana y satisfactoria.

Consejos para mejorar las relaciones sexuales de personas mayores

Primero debes mantener una actitud positiva y concentrarte en buscar formas de tener sexo e intimidad que funcionen para ti y tu pareja. Y luego solo tienes que ponerlo en practica. Y para ello la clínica de investigación Mayo Clinic publicó en su sitio web una serie de consejos para que las personas mayores tengan una mejor actividad sexual.

Habla con tu pareja

Aunque sea difícil hablar de sexo, compartir tus necesidades, deseos y preocupaciones puede ayudarte a disfrutar más del sexo y la intimidad. Es normal sentirse vulnerable. Es probable que tu pareja también se sienta así y hablen al respecto o con la ayuda de un terapeuta.

Si quieren seguir con una vida sexual activa identifiquen las causas que se los imposibilita | Foto: Pexels

Busca nuevas formas de lograr conexión

Si tener intimidad física es difícil en este momento, busquen nuevas maneras de divertirse juntos. Pueden atreverse a disfrutar de nuevas experiencias para mejorar el nivel de actividad, el estado de ánimo e incluso la libido.

Cambia la rutina

Hay pequeños cambios que pueden resultar grandes, entre ello podrías por ejemplo cambiar la hora del día en que tienes relaciones sexuales. En vez de hacerlo al final de un largo día, intenta por la mañana, cuando estás descansado luego de una buena noche de sueño y los niveles de testosterona probablemente sean más altos.

Hay cambios pequeños que pueden hacer grandes cosas | Foto: Pexels

El romance es sumamente importante

Si tienes pareja pero sientes que han perdido el romance, es momento de reactivarlo, puedes comenzar a ser más detallista o prestarle más atención mientras comparten momentos juntos. Pero si estas soltero lo mejor que puedes hacer es salir a socializa y por qué no comenzar un romance con alguien.

¿Cuál es la edad ideal para empezar a tener relaciones sexuales?

Idealmente lo indicado es hasta ser mayor de edad pero dependerá del contexto social y emocional de cada persona. Hay quienes empiezan su vida sexual hasta los 20 años y hay quienes lo hacen antes. Es importante mencionar que cuando este momento llegue no tiene que ser por una apuesta un juego o porque todos nuestros amigos ya tuvieron intimidad.

¿Por qué es malo tener relaciones a temprana edad?

Una vida sexual en la adolescencia puede ser peligroso porque no es probable que no se tenga la información necesaria que conlleva al sexo, temas sobre métodos anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual pueden pasar desapercibidos, lo que puede desembocar en una enfermedad o un embarazo no deseado.

SIGUE LEYENDO

¿Quieres mejorar tu desempeño sexual? Estos alimentos afrodisíacos serán tus grandes aliados

¿Por qué se acaba el amor? las 4 razones por las que los divorcios se dispararon al doble una década en México