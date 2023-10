Esta es la mejor venganza ante una infidelidad, además te ayudará a superarla

Las infidelidades siempre suelen ser un tema difíciles de tratarse, especialmente cuando son descubiertas antes de que alguna de las dos personas tenga el valor de hablarlo con su pareja. Para algunas mujeres este es el peor actor de traición que les pueden hacer y hay quienes no están dispuestas a perdonar este acto, por eso es que antes de marcharse buscan venganza pero de una forma digna para que el susodicho se arrepienta de sus actos.

Hacer daño a la otra persona no te servirá absolutamente de nada, ni eliminará el sufrimiento que te pudo causar la infidelidad, pero si buscas vengarte sin perder la dignidad hay algunos consejos sencillos que te servirán para darle justo en el ego del infiel. Incluso esto te ayudará a seguir tu vida y a sentirte mejor.

No es necesario que pagues con la misma moneda | Foto: Pexels

¿Cuál es la mejor forma de vengarme de una infidelidad?

El psicólogo y autor del libro “El Buen Amor” Joan Garriga señala que la mejor forma de vengarse de una infidelidad es con amor. Así es, con una bocanada de amor propio a ti misma, cuida de ti, de tu bienestar mental y físico, después de vivir esta terrible situación, haz cosas que te motiven a ver por tu futuro porque no hay nada más valioso que el amor que tienes por ti.

¿Cómo puedo vengarme con dignidad de una persona que me fue infiel?

Dale vuelta a la página

Sigue tus actividades normales para que esta persona vea que ya le diste vuelta a la página y lo pasado pasado. Inscríbete a alguna clase deportiva, tomar algún curso, vete de compras y sal con tus amigas, disfruta tu soltería y diviértete al máximo, esto además te ayudará a sentirte mejor.

Diviértete y haz cosas que te mantengan feliz | Foto: Pexels

Sé indiferente con él

No te rebajes a su nivel ni le pagues con la misma moneda, lo hecho hecho está. No busques vengarte saliendo con otra persona pues esto podría mostrar que eres igual que él y no es así. Lo mejor que puedes hacer es demostrarle que eres una mujer fuerte, madura y sobre todo inteligente. Y algo que le dolerá bastante es ver que sigues con tu vida a pesar de lo ocurrido y que ya lo superaste.

Date otra oportunidad en el amor

Si ya estás lista para darle una nueva por en el amor hazlo sin pensar en él. De esta forma estarás demostrando que estás dejando el pasado atrás y estás centrada en el futuro. Y cuando él vea que estás feliz con otro hombre muy probablemente se arrepienta de haber cometido aquella infidelidad que terminó con su relación.

Cuando estés lista para un nuevo amor hazlo sin prejuicios | Foto: Pexels

Más bella que nunca

Algo que definitivamente le dolerá mucho es ver lo que ha perdido. Además de que eres una persona con buenos sentimientos también eres muy hermosa, así que aunque sea un momento difícil en tu vida, muéstrale lo bonita que te ves a diario, arréglate, vístete y maquíllate como más te gusta. Incluso puedes aprovechar aquella frase de “cerrar ciclos” y atrévete a cambiar de look, córtate el cabello o píntatelo.

Arréglate y vístete como más te guste o incluso hazte un cambio de look | Foto: Pexels

Que no te vea sufrir

No te conviertas en la persona que publica en sus redes sociales frases o imágenes para mandar indirectas. Aprovecha este espacio para publicar hechos; muéstrate contenta, haciendo ejercicio, saliendo con tus amigas o yéndote de viaje, debes hacerle ver que ya no forma parte de tu vida y no lo necesitas.

¿Quiénes son más infieles los hombres o las mujeres?

Un grupo de investigadoras de la Universidad Estatal de Missouri, en Estados Unidos, identificó en su estudio que las mujeres son más propensas a cometer una infidelidad que los hombres. La investigación también determinó que las mujeres son quienes más luchan más contra la monogamia.

