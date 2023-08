¿Qué son los lenguajes del amor y cómo identificarlos en mi pareja?

A pesar de que a todas las personas les gusta sentir el afecto de su pareja, la realidad es que no a todo el mundo le gusta que se le exprese por medio de besos, abrazos o palabras melosas y esto se debe a que existen diferentes lenguajes del amor, los cuales derivan de la personalidad de cada individuo y explican el por qué hay personas que son menos "encimosas" que otras o porque hay a quienes simplemente no les nace el hecho de regalar flores o hacer emotivas cartas.

Así que si eres de las personas que piensa que su pareja no la quiere por el simple hecho de que no expresa su cariño como a ti te gustaría, es importante que tomes en cuenta que cada persona tiene una manera diferente de amar, por lo cual, aunque es probable que tu ser amado te adore, no va a demostrarlo de la misma manera que tú a menos que tengan el mismo lenguaje del amor, de ahí la importancia de conocer a tu pareja y saber qué es lo que le gusta y qué la diferencía de ti.

Hay personas a las que simplemente les gusta pasar tiempo de calidad con sus parejas / Foto: Pixabay

¿Qué son los lenguajes del amor?

La concepción de la existencia de más de un lenguaje del amor fue generada por Gary Chapman, quien dentro de su investigación descubrió que existen al menos cinco lenguajes del amor, los cuales representan cinco formas distintas de expresar y recibir afecto. Por lo cual, es entendible que todas las personas tengan al menos uno o dos lenguajes del amor destacados, con los cuales transmiten su afecto a su pareja y esperan recibirlo por parte de esta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí el lema "trata a los demás como quieres que te traten" no aplica, pues sería egoísta pensar que a todas las personas les gusta lo mismo que a nosotros y eso incluye la manera de expresar el amor, ya que en realidad cada persona tiene una manera particular de demostrar sus sentimientos. Por lo cual, para que una pareja sea exitosa es importante averiguar cuál es el lenguaje del amor de ambas partes, ya que esto les permitirá comprender mejor sus necesidades afectuosas

También hay personas que valoran las cosas que haces por ellas, por ejemplo ayudarlas con las tareas o prepararles un día de campo con su comida favorita / Foto: Pixabay

¿Cuáles son los lenguajes del amor?

El primer lenguaje del amor consiste en palabras de afirmación, esto es: expresar un discurso en el que se haga gala del afecto, el cual puede ser escrito o hablado, elocuente, con rimas o con simples palabras que terminen por expresar lo mucho que siente una persona por su ser amado.

A las personas que tienen este lenguaje del amor les encantan las cartas, los cumplidos, los mensajes de texto románticos y por supuesto, escuchar que les dicen "te amo".

También hay personas a las que simplemente les gusta que les "hablen bonito" / Foto: Pixabay

Otro lenguaje del amor se centra en el contacto físico, es decir, las personas que se identifican con esta forma de querer se sienten amadas cuando reciben muestras físicas de afecto, tales como abrazos, tomarse de la mano, besarse y estar como muéganos al menos una vez al día.

Si bien las personas con este lenguaje del amor aman tener relaciones sexuales, también les gustan los actos previos y posteriores al acto sexual, pues les gusta el sentido de pertenencia y las acciones simples, pero tiernas.

Hay personas a las que les encanta sentir la piel de su ser amado, ya que se crea una conexión física que trasciende a lo emocional / Foto: Pixabay

Un tercer lenguaje del amor tiene que ver con los actos de servicio y gestos de amor, los cuales incluyen actividades que ayuden a que la otra persona se sienta ayudada. En este sentido, las personas a las que les gusta este tipo de afecto valoran las atenciones, por lo cual, ningún acto va a pasar desapercibido para ellos por pequeño que este sea.

Algunos ejemplos de expresión de este lenguaje del amor son: ayudar con su tarea a tu pareja, tomar la iniciativa en las labores del hogar o preparar una cena romántica.

No se trata de darle valiosas joyas u obsequios a tu pareja, sino de saber qué le gusta y tomarte el tiempo de elegirlo / Foto: Pixabay

El pasar tiempo de calidad con una persona también puede ser muy significativo para algunos individuos, por lo cual, se encasilla dentro de un tercer lenguaje del amor, cuyas mayores expresiones son las conversaciones largas y sin interrupciones, las actividades que se realicen con entrega total y sin distracciones, tales como ver la tele sin mensajeándose con alguien más o pasar un rato caminando mientras se sostiene una charla.

El último lenguaje del amor es el de recibir regalos y no, esto no significa que una persona sea materialista, ya que más que valorar el presente en sí, se le da peso al gesto simbólico de tomarse el tiempo de buscar un regalo que encaje con los gustos, aficiones e inclinaciones de la pareja, ya que esto habla de apego, concentración en el otro y por ende, afecto.

