¿Cómo saber si es el amor de tu vida? 7 preguntas clave para conocer mejor a tu pareja, según expertos

Una relación de pareja sana y exitosa no nace, se hace, se construye todos los días a pesar de discusiones o pensamientos diferentes. Una de las claves para sostener una relación sentimental estable consiste en conocer a esa persona en todas sus fases: alegre, optimista, triste, enojada, y aún así seguirla eligiendo cada día. Si bien las experiencias vividas ayudan mucho para conocer cómo actúa una persona ante cada situación, existen preguntas clave que ayudarán a saber a profundidad cómo piensa el otro individuo.

Todo el mundo sabe cuál es el platillo, color, mes música o día favoritos de su pareja, pero no siempre conocemos otros aspectos más privados y profundos, aquellos que solo con el tiempo y la comunicación se pueden llegar a saber, detalles que refuerzan la relación o todo lo contrario, son factores decisivos sobre si continuar o no. Existen innumerables preguntas que hacer a la pareja para conocerla más y mejor; no obstante, a continuación se enumeran 7:

Una relación de pareja sana y exitosa no nace, se construye. Foto: Pexels

Preguntas para conocer mejor a tu pareja

Alyson Nerenberg, psicóloga especializada en relaciones, y autora de No Perfect Love: Shattering the Illusion of Flawless Relationships, recomienda realizar preguntas sencillas y abiertas, y nada que no te gustaría contestar a ti mismo:

¿Tienes en una lista de cosas que hacer antes de morir? ¿De qué y por qué estás más agradecido? ¿Te arrepientes de algo en la vida? ¿A qué le tienes más miedo? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Cómo sería tu día perfecto? Si un genio te concediera tres deseos, ¿cuáles escogerías?

Conocer a profundidad a tu pareja es básico si quieres construir un futuro con ella. Foto: Pexels

Cabe recordar que según expertos en las emociones, para que la relación vaya por buen camino, no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, lo que significa hacer las preguntas adecuadas que inciten la reflexión, no que solo sean conversaciones "por encima" que no lleguen a impactar o no cumplan un propósito; no están mal; sin embargo, para llegar a conocer a alguien de manera profunda, vale más realizar interrogantes con objetivos, a fin de saber si seremos compatibles en un futuro o no.

Los mejores lugares para conocer a tu pareja

De acuerdo con un artículo redactado por la Dra. Wendy L. Patrick, en el Psychology Today, cuando se les pregunta a las parejas dónde se conocieron, por lo general hablan de lugares en los que estaban haciendo algo que les gustaba a ambos. Ello derivó en una lista de sitios probables para conocer a una futura pareja:

Lugares iluminados

Intereses comunes

Lugares con valores

Espacios reducidos

