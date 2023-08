¿Cómo encontrar el amor verdadero? 5 consejos para atraerlo a tu vida, según expertos

El amor verdadero es aquel que se da sin esperar nada a cambio, aquel que también es correspondido. Ojalá existiera una fórmula mágica para encontrarlo y no perderlo; sin embargo, las relaciones de pareja son complicadas porque los seres humanos somos complejos. Psicólogos, médicos y otros especialistas en la salud emocional y mental se han dado a la tarea de investigar el fenómeno del amor por siglos, llegando a conclusiones reveladoras.

Las películas, los libros y la sociedad de los últimos años han dictado que se puede encontrar un amor verdadero, duradero e inquebrantable. Es por ello que solemos a fijar ideales que difícilmente se pueden cumplir, pues nadie es perfecto, por muchas cualidades y bondades que tenga. Esto eventualmente deriva en sensación de fracaso y de frustración.

Las películas y medios se han encargado de dibujar el amor romántico. Foto: Pexels

Hay que tener en cuenta que el amor romántico no existe, aquella relación perfecta no se da de la noche a la mañana, hay que construirla con integrantes perfectamente imperfectos. A continuación se enumeran algunas claves para aumentar las probabilidades de encontrar a alguien realmente afín a ti, según expertos de Mente Maravillosa, revista líder en realizar contenidos y recursos informativos relacionados con temas de psicología y bienestar emocional.

1. Sé tu mejor versión: para hallar el amor verdadero, primeramente nos debemos de amar a nosotros mismos. Ser la mejor versión para atraer a una persona con las mismas características. Según el portal, no se trata de ser la mejor persona del universo, sino de controlar tus defectos y potenciar tus virtudes. Si quieres a alguien amable, generoso y cariñoso en tu vida, primero debes serlo tú.

Antes de amar a alguien, ámete a ti mismo. Foto: Pexels

2. Pondera tus preferencias con base en tus objetivos y proyecto de vida: a veces, el tipo de persona que nos gusta no es del todo compatible con las expectativas que podemos mantener sobre una relación de pareja. Por ejemplo, si quieres formar una familia, no funcionará una relación con quien no está interesado en tener hijos. Si bien los planes no tienen que coincidir al 100 por ciento, por lo menos sí en una parte para que esté en consonancia contigo.

3. Mantén la mente abierta: libérate de los estereotipos y considera fijarte en más allá de solo un patrón de persona. Si nos empeñamos en buscar ciertos perfiles, eventualmente llevarán a determinados resultados. Existen muchas personas en el mundo y todas ellas tienen cualidades que te pueden encantar. Aumentar la variedad de tu experiencia social te ayudará a desarrollar tus propias preferencias y elecciones, asegura el sitio web.

Hay millones de personas en el mundo, el chiste es encontrar a la indicada. Foto: Pexels

4. Confianza: cuando has pasado por experiencias traumáticas o múltiples parejas que terminan decepcionándote, es normal pensar que el amor nunca tocará la puerta. No obstante, el mundo es grande y seguirás conociendo nuevas personas; no se trata de encontrar a alguien, sino de saber mantener a tu lado a esa persona si realmente vale la pena.

5. Busca y cuida tu felicidad: cuando una persona se siente bien, a pesar de las respectivas circunstancias que pueda estar atravesando, se transmite esa emoción. Trata de tener diferentes áreas en la vida que te den felicidad, así si alguna flaquea, incluyendo la del amor, estarán las otras de soporte. No hay duda de que todos pasamos por rachas malas; sin embargo, aquellas personas que se esfuerzan en mejorar su vida y en buscar una sonrisa a pesar de la adversidad, tienen mayores probabilidades de encontrar a alguien que sea igual y merezca la pena.

Cabe mencionar que los contenidos del portal consultado se redactan solo para fines informativos y educativos. No sustituyen el diagnóstico, o el tratamiento de un profesional, siempre será mejor buscar a un profesional de las emociones.

SIGUE LEYENDO

Inteligencia emocional en el amor: 3 consejos para practicarla en pareja