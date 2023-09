¿Tú pareja tuvo sexo con alguien más? 5 señales que delatarían una infidelidad

Usualmente la infidelidad siempre es un tema que genera debate, pues hoy en día no es una acción que esté muy bien vista ante la sociedad, incluso muchas parejas que viven esta situación finalizan sus relaciones y consideran este acto una de las mayores traiciones que pueden existir, sobre todo cuando una de las dos partes descubre que hubo sexo de por medio.

Las personas son infieles por diferentes causas, algunas debido a que no tienen una buena conexión con su pareja, otras porque pueden sentirse incomprendidas o no queridas y algunas más por relaciones sexuales insatisfactorias; aunque de acuerdo con las personas que fueron engañadas, no hay motivo suficiente para ser desleal a su pareja.

Ante las sospechas siempre es mejor la comunicación | Foto: Freepik

¿Cuáles son las señales para saber si nuestra pareja tuvo sexo con alguien más?

Usualmente los engaños se perpetran a espaldas de la novia o el novio, sin embargo, siempre que algo no anda bien en una relación comienzan a brotar sospechas de que podría haber una tercera en discordia y hay algunas conductas muy evidentes para saber cuándo nuestra pareja fue infiel, especialmente si tuvo sexo con alguien más. Así que pon mucha atención a estas conductas que te pueden sacar de dudas de una vez por todas.

1. No quiere tener intimidad contigo

Cuando una acción de este tipo ocurre, los hombres suelen ser más evidentes, se muestran sonrientes y contentos, mientras que las mujeres son más imprescindibles y discretas. Pero una de las situaciones que delata al sexo masculino es cuando se niegan a tener intimidad con su pareja y que por una razón u otra ponen pretextos para negarse a sostener un encuentro íntimo.

Mientras que las mujeres, según un estudio publicado en la revista científica 'Journal of Advanced Research', el sexo atrae más sexo, por lo que, si han tenido relaciones recientemente, ellas experimentan mayor cercanía o interés hacia los hombres.

La intimidad con la pareja ya no importa tanto a los hombres | Foto: Freepik

2. No sostiene la erección

Algunos hombres podrían comenzar a tener problemas de erección con su pareja y puede ser por varias causas, una de ellas es porque la culpa llega a su mente al recordar que estuvo previamente con su amante. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, señala que los problemas de disfunción eréctil pueden relacionarse con el estrés y nerviosismo, motivo por el cual no logran tener iniciar con la intimidad.

3. Su olor corporal es distinto

Sobre el olor corporal, El Centro Nacional para la Información Biotecnológica refiere que el olfato tiene un rol de preponderancia en las relaciones humanas, por lo que las parejas suelen reconocer "a qué huele" su ser amado. Por eso, cuando el olor cambia de manera sospechosa, podrías deducir que ha estado con otra persona. Y cuando acaba de tener un acto sexual es muy probable que a causa de los fluidos corporales pueda tener ese aroma delator a “sexo”.

Los cambios bruscos de humor podrían ser una señal de que algo no anda bien| Foto: Freepik

4. Tiene mucho sueño

El sueño se presenta regularmente a medio día o cerca de la noche, pero por las tardes puede ser una alerta de que las cosas no andan bien. Según el doctor Ghosh, un buen orgasmo produce en los hombres efectos equivalentes a tomar entre tres o dos miligramos de diazepam (Valium), es por eso que los hombres pueden tener sueño después del sexo.

Por otro lado, las mujeres, permanecen más tiempo estimuladas debido a que les cuesta más trabajar relajarse tras la práctica sexual. Contrario a los varones, a ellas, el sexo les despierta, aunque el efecto “despertador” no dura demasiado tiempo, es solo por un periodo breve después de la actividad íntima.

Contrario a los hombres, las mujeres no se vuelven inactivas después del acto | Foto: Freepik

Cabe destacar que estas situaciones pueden ser un referente, sin embargo, dependerá de la situación y carácter de cada persona para que coincida con alguno de estos actos. Pero lo mejor es no premeditar situaciones y hablar con nuestra pareja directamente antes de hacer afirmaciones.

5. Eyacula poco o tiene los testículos blandos

Si tu pareja eyacula poco y se encuentra bien de salud se puede descartar un caso de hipospermia que es cuando hay poca o no hay eyaculación, mientras que al referirnos a los testículos blandos, podría tratarse de una atrofia. En cualquiera de los dos casos si se perciben estas características estaría tratándose de que tu pareja tuvo sexo previamente con alguien más.

¿Cómo afrontar con inteligencia una infidelidad?

Lo mejor es esperar unos días a que cada uno analice sus pensamientos | Foto: Freepik

De acuerdo con el sitio especializado de psicología de Madrid, tras cachar un engaño, la mayoría de las personas entran en una etapa de enojo y bloqueo auditivo que les impide afrontar la situación de la mejor manera, por lo que sugieren que para enfrentar a tu pareja después de descubrir el hecho, lo mejor es dejar que pase un momento y darse espacio para que la situación se tranquilice, mantener la calma es lo ideal.

Según su análisis, afrontar de manera inteligente un engaño puede lograrse, solo si ya transcurrieron algunos días y la persona afectada se siente en paz y dispuesta a entablar diálogo, por lo que el paso a seguir deberá ser la comunicación y pensar si se quiere seguir en una relación con esa persona o separarse de manera definitiva, todo dependerá de los argumentos de cada uno.

