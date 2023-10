¿Cómo encontrar una pareja para toda la vida, según la ciencia?

¿A quién no le gustaría encontrar una persona con la puedas compartir para toda la vida? Aunque se muchas personas se casan con la idea de que su amor perdurará hasta que la muerte los separe, muchas veces no funciona así, pero esto se debe a que muchas personas buscan pareja con ciertas expectativas que a la larga no funcionan, pero no te preocupes, la ciencia ha hecho lo suyo y es probable que ya haya una solución al respecto.

Los psicólogos Eastwick, Finkel y Joe desarrollaron la Teoría de Evolución de la Pareja publicada en Psychological Review. Y esta identificó las cuatro formas básicas para evaluar con la persona que estamos saliendo y así saber si hay posibilidad de una relación con ella que pueda durar para toda la vida.

¿Cuál es la técnica para encontrar a una pareja para toda la vida?

De acuerdo con la Teoría de Evolución de la Pareja las personas deberían evaluar a una posible novia o novio a partir de las cuatro variables que el estudio menciona y analizar cada “lente” término que ellos usan, para asegurarnos de que estamos eligiendo a la persona correcta.

La ciencia dice que sigas estos consejos

Lente común

El lente común es el primer paso, aquí se debe identificar si las dos personas comparten la misma visión de los roles de pareja y si se guían por las mismas normas sociales además de verificar si hay también compatibilidad física. A esto se le identifica como “reglas culturales, sociales y biológicas”.

Lente perceptora

Antes de evaluar a tu pareja, tienes que hacerlo contigo mismo, reflexiona sobre tus relaciones pasadas, como demostraste tus sentimientos, cómo te encuentras actualmente de manera psicológica (autoestima), y esto determinará en gran medida a la persona que eliges. Con ello sabrás cuáles son las cosas que no quieres o no te gustan para no repetirlas.

Lente principal

No debemos obsesionarnos con "la pareja ideal". Cada persona tiene su ideal de la persona perfecta con la que le gustaría compartir toda su vida y esto muchas veces ocasiona que nos centremos solamente en ello y no nos da oportunidad de ampliar nuestro panorama, por eso sugieren que tengamos presente que las demás personas también tienen defectos y no siempre encontraremos a una pareja idéntica a como la soñamos.

Lente del objetivo

La última fase es cuando aparecen muchas incompatibilidades pues esta se analiza cuando ya estamos en una relación. Desde dentro de la relación se tendrán que tener en cuenta todas las características posibles. Aquí deberás analizar el tipo de relación que tienen y que van creando, resaltar qué es lo que el otro aporta a nuestra vida de manera positiva.

¿Qué hacer si ya encontré a la pareja con la que quiero compartir toda mi vida?

Si crees que has encontrado al amor de tu vida, aquella persona con la que crees que podrás compartir toda tu vida más vale que la cuides. Para ello hay ciertas cosas que deberías hacer y no dejar que el tiempo y la rutina se apodere del amor especial entre ustedes y continúen con una relación saludable y duradera.

El amor se debe cultivar todos los días y para ello hay ciertas claves para cuidar la relación de pareja. Según el profesor neurociencia de la Universidad de Chile Fernando Maureira, existen cuatro componentes esenciales en una relación de pareja: el compromiso, el romance, el amor y la intimidad. Situaciones que tienes que cuidar en tu relación para que tu relación prospere y dura toda la vida.

