¿Cómo saber si mi pareja perdió interés en la relación? 3 actitudes que lo demuestran

No hay garantía para la duración de una relación de pareja, pues hay parejas que están juntas por varios años o incluso solo meses y es que las emociones humanas son demasiado complejas para entenderlas o adivinarlas. A pesar de estar enamorados, estar con alguien es algo en lo que se trabaja día con día, pues muchas veces una persona puede dar por sentado que esa persona siempre querrá estar a su lado.

¿Cuándo se acaba el amor en pareja?

De acuerdo con la organización Voz Pro Salud Mental CDMX en promedio una relación de pareja dura aproximadamente 3 años, (en las mujeres dura un poco más, por ello les cuesta trabajo superar la ruptura), el enamoramiento se mantiene vivo gracias a las hormonas, pasado este periodo la idealización de la pareja disminuye, pero entra en juego el sentimiento verdadero del amor pues ya conoces los defectos y virtudes de la otra persona.

Pasada la etapa del enamoramiento, hay diversas razones que llevan a al ruptura de una pareja, y es que no necesariamente te dejan de querer, sino hay motivos por los que la relación termina y no puede continuar como los siguientes:

Tener intereses diferentes

Distancia

Miedo al compromiso

Infidelidad

Monotonía

Falta de comunicación

Factores como la familia

Celar o ser posesivo

Te puede interesar: ¿Cuánto tiempo debe durar una relación sexual para que sea placentera? La ciencia lo explica

¿Tu pareja ya no es la misma contigo? Créditos: Unsplash

Señales de que tu pareja ya no quiere estar contigo

Sin embargo, hay quienes no se sinceran sobre la falta de interés en la relación y continúan con su pareja por compromiso, miedo a lastimarla, la costumbre de estar con esa persona o porque buscan que el otro termine primero con ellos. Si sospechas que tu novio ha perdido el interés en ti, estas señales de alerta podrían ser una clara señal de que ya no te ama:

Falta de comunicación

Si tu pareja pierde interés en tu relación o ya no te ama, es posible que deje de responder tus mensajes con tanta frecuencia, no inicia las conversaciones, es cortante, ya no te dice que te ama, hablar se siente forzado, hay silencios incómodos cuando salen o ya no te cuenta sus cosas como antes.

Comportamiento distante

Las citas ya no son frecuentes, pasan días sin que se hablen, ya no hay muestras de cariño entre ustedes, no hay interés sexual, ya no te abraza o besa o evita el contacto físico contigo. Pasa más tiempo en su celular cuando están juntos, no pone atención a lo que le dices, ya no se acuerda de sus aniversarios o fechas especiales, siempre tiene algo que hacer si lo invitas a salir.

Te juzga o se comporta diferente

Si tu pareja ya no muestra interés en ti, es posible que comience a juzgarte o señalar tus defectos de manera frecuente o se queje de cosas que no le molestaban antes. Si notas un comportamiento diferente, puede que ya no está interesado en ti, si cambia su actitud frente a sus amigos o familia es una señal de que ya no eres correspondida.

Que no te rompan el corazón Créditos: Unsplash

4 Preguntas que te puedes hacer para saber si tu relación ya no funciona