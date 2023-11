Esta es la única cosa que sí puede comprar la felicidad en pareja, según Harvard

La felicidad es un concepto que varía de persona a persona. Para algunos, ésta anhelada emoción se relaciona con el éxito económico o un buen puesto de trabajo, mientras que para otros, el amor de una pareja o la familia es lo más importante.

A menudo, las personas suelen decir que "el dinero no compra la felicidad" como una forma de fomentar el desapego de lo material. Es verdad que tener una fortuna no garantiza la salud ni elimina por completo los problemas que se tengan en ese momento. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que hay una cosa que el dinero sí puede comprar para aumentar la felicidad, sobre todo cuando se tiene una pareja estable.

Tener una fortuna no garantiza la salud. Foto: Pexels

¿Qué es la única cosa que puede comprar la felicidad en pareja, según Harvard?

La Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard publicó estudio llamado "Money Can't Buy Love, But Here's What Can" elaborado por Oset Babür, que sugiere que hay una cosa que puede ayudar a las parejas a aumentar el amor y la felicidad: "comprar" cosas o servicios que ayuden a ahorrar tiempo, además de pasar y compartir nuevas experiencias juntos. El estudio afirma que "ninguna caja de chocolates o ramo de rosas puede superar la dicha máxima del tiempo que pasan juntos".

El artículo explica que al tener que invertir menos tiempo en tareas que no son del agrado de ninguno y que a su vez consumen energía, pueden aprovechar el tiempo juntos para hacer actividades que permitan fortalecer el vínculo de pareja, además de que puede reducir el estrés y la ansiedad que aumentan cuando hay muchos pendientes por realizar.

El artículo explica que al tener que invertir menos tiempo en tareas o pendientes es la verdadera felicidad. Foto: Pexels

Ejemplo de lo anterior podría ser contratar los servicios de limpieza, pagar por tener el césped del patio en forma, o la ropa limpia y planchada: