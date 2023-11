Constelaciones familiares: ¿quiénes no pueden constelar y cuál es el motivo?

A pesar de que las constelaciones familiares se han comenzado a usar como un recurso para sanar heridas emocionales, cortar patrones, entender comportamientos y sanar relaciones con nuestros ancestros, no todas las personas pueden recurrir a esta práctica, así que antes de querer ser parte este proceso debes conocer si eres un buen candidato.

Durante una constelación participan varias personas, principalmente de la persona que quiere corregir algo y tomar las riendas de su vida. Pero también pueden tienen cabida otros participantes. Sea algún integrante de nuestra familia o algún allegado. Debes saber si eres el indicado para ser parte de la sesión antes de que quieras formar parte de.

Aunque todas las personas tenemos un padecimiento ligado a nuestros ancestros no todas las personas son aptas para trabajarlo | Foto: Pinterest

¿Qué personas no pueden hacer constelaciones familiares?

De acuerdo con el padre de las constelaciones familiares, el espiritualista y teólogo Bert Hellinger, no todas las personas pueden hacer constelaciones familiares. Y es importante que se respete, ya que de lo contrario, los consteladores pueden negarse a no realizar la sesión, ya que no estarían cumpliendo con lo requerido.

Mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas no pueden constelar debido a que en su cuerpo está creciendo otra persona. Tampoco pueden ser parte de una sesión. Esto debido a que solo puedes constelar para ti y por ti y al estar gestando, la constelación se vería interferida por dos personas.

Solo puedes constelar para ti y por ti | Foto: Pinterest

Pacientes psiquiátricos

Las personas que están tomando algún tipo de medicamento como antidepresivos o para padecimientos mentales no pueden constelar. Esto debido a que no se encuentran al 100% de sus capacidades mentales para entender qué está ocurriendo y probablemente no pueden tener la perspectiva de la constelación y sus fines.

Niños

De acuerdo con Hellinger, los niños no pueden ser parte de una constelación familiar. Esto debido a que su sentido espiritual no está lo suficientemente abierto para entender una constelación, lo que podría ocurrir es que el pequeño se duerma a la mitad de la sesión lo que ocasionaría una ruptura en la práctica al momento de realizarla.

Los niños no tienen la capacidad espiritual de entender una constelación | Foto: Pinterest

¿Puedo hacer una constelación para cambiar a una persona?

Las constelaciones familiares solo sirven para uno mismo, no hay forma de cambiar el comportamiento de una persona. Solo se puede involucrar a otra persona cuando esta se encuentra directamente relacionada con nuestro padecimiento u ocupa un lugar muy importante dentro de nuestra historia familiar.

¿Qué puedo constelar para sanar?

Las constelaciones familiares nos permiten romper patrones familiares que nos limitan y nos bloquean caminos para que podamos vivir de una forma más libre, consciente, sana, feliz y sobre todo plena. Los resultados pueden ser un verdadero cambio de vida. Prácticamente se puede constelar cualquier cosa.

Situaciones financieras

Heridas familiares

Abandono

Situación de pareja

Relaciones rotas con padres

Enfermedades