"Cómo curar un corazón roto": El arte de la tanatología para sanar la mente, el corazón y el alma

Este año, "Cómo curar un corazón roto”, de la tanatóloga Gaby Pérez Islas, cumple una década de vida en medio de una de las mayores crisis de salud por la pandemia del coronavirus, donde la pérdida de un ser querido, de trabajo o el rompimiento sentimental con una pareja incrementaron, muchas veces, sin la oportunidad de vivir un duelo.

Ante esta situación, la escritora destacó que preparó una edición no sólo de aniversario, sino también un libro actualizado y revisado en el que agregó un capítulo sobre la muerte repentina y una ampliación que refiere a la pérdida del empleo.

“Después de 10 años, el libro no luce igual, además de una nueva portada, ilustraciones y la foto de la autora, quien tampoco luce igual, incluí un capítulo sobre la muerte repentina, porque el COVID-19 provocó que muchas personas no pudieran despedirse, duelos solitarios, culpabilidad por no haber podido evitarlo o por ser el agente de contagio”, señaló Pérez Islas.

En cuanto al tema laboral, la experta creció ese capítulo, pues el desempleo afectó a millones de personas en México; “se habla de la pérdida de éste, más no de la capacidad que tiene el ser humano para trabajar y de reinventarse, porque a lo largo del tiempo, esté tipo de situaciones, más que pérdidas son ganancias”, dijo.

En esta edición, Pérez Islas incluyó un código QR que permite a los lectores conocer detalles del ejemplar, en el que habla del nacimiento del proyecto, sus emociones en el proceso de escritura y publicación, entre otros temas. Conoce más de "Cómo curar un corazón roto" en el episodio completo de Literal:

¿Qué es el duelo y cómo podemos enfrentarlo?

Un año de pérdidas

De acuerdo con la autora de "Cómo curar un corazón roto”, este año la vida nos llenó de muerte en todos los sentidos: “la muerte de la seguridad, de la capacidad de reunirnos libremente con nuestros seres queridos, trabajos, mudanzas y más”; sin embargo, destacó que la mejor manera de cerrar el 2021 es con esperanza.

En cuanto a cómo afrontar el duelo, señaló que cuando las cosas están difíciles, el mérito está en poner nuestra mejor cara a la vida y mostrarle esperanza. “Debemos entender que no hay duelos más grandes o más pequeños, y es que, aunque parece que nos gusta medir el dolor en una escala, el duelo más grande es el que te está pasando a ti”, expresó.

En cuanto a qué es el duelo, explicó que es el proceso adaptativo a una nueva realidad, ya que este es “el amor que no sabe a dónde irse” y que debe ser encauzado.

Por: Melissa Moreno



Ficha técnica:

Libro: Cómo curar un corazón roto

Autora: Gaby Pérez Islas

Editorial: Diana, 2021