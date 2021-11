"Las trampas del miedo”, de Daniel Habif, un libro para comprender los temores de la vida

Sin saberlo, “el miedo se vincula a comportamientos que permanecen en nosotros a través del dolor, el rechazo y la ausencia, los cuales, afectan no sólo nuestra salud, sino también la forma en que nos relacionamos con el otro y la realización personal, en ciertos aspectos de nuestra vida”, por ello, en Las trampas del miedo, Daniel Habif nos ayuda a comprender sus profundidades y consecuencias.

Sobre los deseos, la ausencia de fe, el amor y la soledad, el autor desenreda cada uno de los temas en LITERAL, podcast de El Heraldo de México.

“Tarde o temprano, las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan, nos alcanza el fruto de nuestras palabras pensando en que aquello que dijimos hace 20 años no iba a regresar, pero algunas veces hemos pensado: ‘¿si tuviéramos que comernos nuestras palabras nos envenenaríamos o nos nutriríamos?’, la respuesta debería llevarnos a ser más conscientes de nuestras acciones día a día”, reflexiona el autor en torno a “Las trampas del miedo”.

Con un discurso basado en investigaciones, estudios, experimentos, meditaciones, cartas y material de apoyo, Habif invita a explorar las profundidades del ser, para desmantelar los temores que habitan en nuestras dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales.

Escucha más sobre "Las trampas del miedo" en el episodio completo de Literal:

Entre el miedo y la fe durante la pandemia

En principio, de acuerdo con Habif, los malos deseos más allá de ser grandes activadores pueden provocar un futuro predecible que nos acompaña, porque claramente cuando el fruto de éstos llega a nuestras manos, no sabemos qué hacer con ellos.

¿Qué es la fe en la actualidad? En cuanto al tema de la fe o la ausencia de la misma, explicó que esta no sólo está ligada a la religión, pues considera que la “fe es la capacidad de intervenir la realidad, de hacerla mucho más profunda".

Acerca de la soledad, como una circunstancia en la que muchas personas se encontraron en medio de la pandemia, explicó que, aunque resulta difícil en algunas ocasiones, esta puede llevarte a realizar cuestionamientos interesantes y al autoconocimiento.

“Tal vez en este tiempo todos nos dimos cuenta que no éramos tan buena compañía y es que teníamos tantas pláticas guardadas en un cajón… aunque no creo que haya pláticas mejores o peores, la que el individuo tiene consigo mismo es muy importante, comenzando por que es a través de estas en las que aceptamos las grietas, las mezquindades y nos atreve a caminar y expiar todo aquello que no había sido develado en la luz; sin embargo, debemos considerar a la soledad como un lugar para visitar y no para quedarse a vivir”, compartió.

Por: Melissa Moreno



