Banderas verdes que demuestran que estas en una relación de pareja sana

El amor es un sentimiento complejo y encontrar una pareja lo es todavía más, ya que se deben tener varios aspectos en común para lograr el éxito en conjunto y una convivencia en armonía, pero sobretodo es importante estar atentos a las banderas rojas que hacen que una relación sea peligrosa y a las banderas verdes que por el contrario nos confirman que vamos por buen camino.

La influencer Jessica Fernández decidió entrevista a la psicoterapeuta familiar y de pareja, Tere Díaz Sendra, para preguntarle cuáles con los componentes que hacen que una relación de pareja sea sana y exitosa, a continuación te daremos las 5 señales.

Debes disfrutar la presencia del otro Foto: Freepik

Banderas verdes que indican que estas en una relación de pareja sana

1.- La compañía del otro me genera disfrute

Tere Díaz Sendra afirma que lo principal es que la compañía del otro nos genere disfrute y no sólo placer sexual, debemos disfrutar comer con esa persona, alegrarnos de planear un viaje juntos, en cambio si te genera satisfacción saber que se va un mes de viaje porque no lo soportas o la soportas es una clara señal de que el romance tiene focos rojos.

2.- Tranquilidad

"Saber que esta me da paz y seguridad" señala la terapeuta, dice que sentir tranquilidad cuando la pareja está a lado nuestro es vital, que no es que nos deba resolver todo pero no nos debe provocar estrés; por el contrario debe dar calma.

3.- "El amor me abre alas"

Tere afirma que el amor y la pareja debe abrir un mundo de posibilidades "que ese intercambio haga que si tu tenías 5 cartas para jugar en la vida, ahora tengas 10", enfatizó que lo más importante es que te sume y no te reste.

Recordó la anécdota de una mujer que estaba por casarse y que le dijo que antes de hacerlo quería irse de viaje con sus amigos y hacer una maestría, que veía el matrimonio como si le cerrara la posibilidad de viajar con amigas o de estudiar y eso es un grave error.

La madurez es muy importante en una relación Foto: Freepik

4.-Madurez

Para la especialista es indispensable que la pareja aporte madurez, que esas relaciones donde se culpan unos a otros por lo que hicieron o no, son erróneas porque ambas personas se restan madurez. Resaltó que una pareja debe hacerte ser mas reflexivo, tolerar mas la frustración, poder posponer la gratificación, tener más autocrítica para evitar caer en berrinches, mentiras, en inventar u ocultar cosas.

5.-Te invita a transgredir

En este punto, Tere explicó que hay familias que están acostumbradas a que cada fin de semana se haga una comida familiar y la pareja debe asistir, señaló que es importante que en las relaciones sean cómplices para "hacer una resistencia a la demanda social que nos quiere meter en patrones sociales" y añadió "habla de que hay un amor vivo que nos da la fuerza para resistir".