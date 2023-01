"Sacudir al bebé", el peligroso reto de TikTok que causa lesiones severas a los niños

El bebé de pie y viendo hacia el frente de la cámara, mientras los padres se acomodan a cada lado del pequeño para estrechar sus brazos entre sí y comenzar a sacudir al pequeño por vueltas a una gran velocidad es un escenario cada vez más común en redes sociales, principalmente en TikTok, la plataforma conocida por ser el origen de peligrosos retos virales que pueden traer graves consecuencias de salud. Pero uno de los que más ha llamado la atención dentro del gremio médico es este que vulnera a los niños no sólo al ser expuestos en la red, sino también por ser el causante de lesiones severas en el cráneo.

Aunque este reto se ha viralizado en la red por lo "divertido" que resulta para algunos adultos y usuarios de TikTok, quienes suelen dejar comentarios como "yo cuando sea papá", "me dio risa" o etiquetan a sus parejas con mensajes de "tenemos que hacerlo", la realidad detrás de un video viral, con millones de reproducciones y likes esconde graves consecuencias para la salud de los niños debido a las contusiones que sufren al realizar el arriesgado movimiento. Por supuesto, al ver la importancia que está cobrando este acto, los médicos han alertado que "sacudir al bebé" puede ocasionar lo que ya se denominó el síndrome del niño zarandeado o sacudido.

Sacudir a tu bebé por likes puede causarle la muerte

Uno de los principales cuidados que se tiene con los bebés tanto recién nacidos como aquellos de más de tres años que continúan con su desarrollo es que su cabeza siempre debe de estar correctamente sostenida y evitar golpes por posibles lesiones de importancia médica debido a que su cráneo es mucho más frágil que el de un adulto; sin embargo, con este reto viral la recomendación se ha olvidado hasta causar fuertes sacudidas que también son riesgosas para los más pequeños.

Aunque el grabar videos "divertidos" como los que circulan en la red es una de las causas que puede ocasionar el síndrome del bebé sacudido, no es la única ya que básicamente son las sacudidas con fuerza las que terminan por causar lesiones cerebrales graves que también se acompañan por una larga lista de problemáticas que incluso pueden causar la muerte, según Mayo Clinc. Por supuesto, también es importante resaltar que aunque se justifica con entretenimiento, es visto como una forma de maltrato infantil.

"El síndrome del bebé sacudido destruye las neuronas cerebrales del niño e impide que el cerebro reciba suficiente oxígeno. Esta forma de maltrato infantil puede provocar un daño cerebral irreparable o la muerte", advierte el sitio especializado en medicina.

Lo anterior ocurre porque los bebés y niños pequeños tienen los músculos del cuello aún muy débiles por lo que el peso de la cabeza todavía no cuenta con el apoyo suficiente para mantenerla firme y al realizar estas sacudidas o movimientos bruscos y violentos se pierde aún más esta resistencia. Asimismo, el cerebro pierde su estabilidad al moverse dentro del cráneo ocasionando varios problemas de salud, es por ello que se advierte que "aunque sea por un momento breve, (la sacudida) puede provocarle un daño cerebral irreversible".

En la red también se han visto todo tipo de reacciones por parte de los menores y aunque algunos responden con alegría y risas a las sacudidas, otros más como el caso de un pequeño en particular llaman la atención por la negativa hacia sus padres de que realicen el reto viral, además que en su cara se aprecia una expresión de sorpresa y miedo. Claro que esto también ha sido notado por los usuarios de TikTok con comentarios como "hasta que el niño dijo no no no ahí se me partió el corazón" o "pobre niño".

Afortunadamente un problema de salud tan grave como este se puede prevenir al informar tanto a los padres como a los cuidadores de los niños. Mientras que en casos en los que la práctica -ya sea por el reto viral o por un momento de frustración del cuidador- ya se realizó, se recomienda prestar atención a los síntomas que se pueden detonar en las horas siguientes y buscar atención médica inmediata. Entre ellos destacan:

Recuerda que cualquier sacudida fuerte puede ocasionar este síndrome, no sólo el reto de TikTok. (Foto: Pexels)

Agitación o irritabilidad extrema

Alimentación deficiente

Convulsiones

Coma

Dificultad para permanecer despierto

Moretones en la cara

Palidez o color azulado en la piel

Parálisis

Problemas respiratorios

Vómitos

Sin embargo, no todas las consecuencias de sacudir al bebé son notorias, pues también se puede presentar un sangrado cerebral u ocular, daños en la médula espinal e incluso "fracturas de las costillas, el cráneo, las piernas y otros huesos", especifica el sitio. Como adelantábamos, el riesgo de muerte es alto y aun si los niños logran sobrevivir a una sacudoida tan fuerte como la de este reto, pueden quedar con secuelas de por vida como la pérdida parcial o total de la vista, retrasos en el desarrollo, discapacidad intelectual o parálisis cerebral.

