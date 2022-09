Lisa: así puedes conseguir el castaño rojizo con el que la cantante renovó su look

Las famosas se han convertido en nuestro mejor referente de moda y belleza, pues sus constantes cambios de looks siempre llevan las tendencias del momento, prueba de ello es que el color castaño en el cabello ha tomado mucha importancia para este otoño. Por fortuna, se trata de un tono muy versátil que se puede llevar en las tonalidades más claras y las más oscuras que van desde el efecto chocolate hasta el dorado, aunque uno de los preferidos del momento es el rojizo.

El tinte de cabello castaño rojizo será tendencia en los próximos meses y prueba de ellos es que algunas celebridades ya han apostado por lucirlo en sus melenas, el claro ejemplo es Lisa de BlackPink, quien sorprendió con un radical cambio de look despidiéndose así de todas las tendencias del año. Hasta hace unas semanas la cantante lucía una melena corta y con fleco para presumir un rubio claro; mientras que tiempo después apostó por llevar el pelo en color negro y largo; sin embargo, ambos estilos son cosa del pasado.

Ahora, la cantante demostró que el castaño rojizo es el color del momento y que es uno de los preferidos por lo bien que luce, por lo mucho que ayuda a que la melena se ilumine e incluso por el efecto tan favorecedor que se otorga al rostro. Todo lo anterior ha hecho que este tinte sea atemporal, es decir, que se puede llevar en cualquier momento del año y sin importar la edad, pues incluso las mujeres maduras lo eligen a la hora de renovar la imagen de su melena.

¿Te animas a un cambio de look? (Foto: IG @lalalalisa_m)

¿Cómo se logra el nuevo tono de cabello de Lisa?

Al tratarse de un tinte tan popular no resulta sorpresa encontrarlo en las tiendas y listo para aplicar, pero nuestra recomendación es acudir con un experto para que el tono quede uniforme en toda la melena y, lo más importante, se logré el color rojizo deseado, ya que cuando se trabaja en melenas cuyo color natural es el negro o castaño muy oscuro, puede llegar a ser necesaria la decoloración.

La gran diferencia al aplicarlo en casa también radica en que de pasar de un solo tinte, en el salón de belleza se mezclarán varios tonos como los claros, cobres y bronces hasta dar con el correcto. Después de ello, bastará con aplicar el color al pelo e inmediatamente notar cómo el color natural queda en el pasado para lucir un castaño rojizo lleno de luz por todas partes.

Ideal para rejuvenecer el rostro. (Foto: IG @lalalalisa_m)

Y si todo lo anterior aún no te convence, es importante aclarar que no sólo es ideal para lucir sin importar la edad, sino que el nuevo tono de cabello de Lisa luce perfecto en todos los tonos de piel, desde las frías hasta las cálidas y en ambos casos el resultado final no sólo abarca el pelo, sino también el rostro al llenarlo de luz y en algunos casos, hacer que la piel se vea ligeramente rosada, como es el caso de la cantante.

Finalmente y recordando nuestro consejo de acudir con un profesional para que él realice el cambio de look, es importante destacar que el tono de castaño rojizo ideal está pensado para cada persona y es justo por esta razón por la cual luce tan bien en todo el mundo. Cabe destacar que incluso es uno de los tonos preferidos por las mujeres maduras, ya que además de rejuvenecerlas al llenar su rostro de luz, también es ideal para cubrir las canas y olvidarse para siempre del problema.

