Estos son los trucos que debes aplicar para alargar la vida de tus electrodomésticos

¿Te imaginas una vida sin electrodomésticos?, prácticamente sería imposible, empezando por los básicos y necesarios como el refrigerador o la estufa, pues nuestros alimentos caducarían en poco tiempo y no podríamos cocinar, eso sin mencionar que la comida sobrante no se podría calentar, en especial si no se cuenta con un horno de microondas. Y si bien es cierto que muchas personas tienen estos tres artefactos como básicos en sus cocinas, el problema m??s común en su mantenimiento es el tiempo de vida útil.

Pues cuántas veces te has enfrentado a que los quemadores de la estufa ya no prenden igual que antes ocasionando que tus alimentos tarden más en estar listos; a que el microondas deje de calentar con la misma fuerza y tener que recurrir a poner largas cantidades de minutos para calentar algo o incluso a que la licuadora ya no triture con la intensidad de los primeros días tras sacarla del empaque.

Todo lo anterior puede traer muchos problemas mientras más pasan las semanas y aunque el primer pensamiento que pasa por los dueños es que la vida de sus electrodomésticos comienza a llegar a su fin y, por lo tanto, hay que recurrir a comprar un nuevo artefacto para remplazar la falla. La buena noticia es que no en todos los casos los fallos representan que el objeto ha llegado al fin de su vida útil, sino que hay que aplicar algunos trucos y consejos de cuidado con los cuales parecerán como recién salidos del empaque.

Debes procurar la limpieza profunda de todos tus electrodomésticos. (Foto: Pexels)

Así que si estás en esta penosa situación en la que tus electrodomésticos están fallando y no sabes por qué, tal vez se trate de un mal uso o por no haber tenido ciertas consideraciones. Es por ello que en esta ocasión te compartimos los trucos que debes aplicar para alargar la vida de tus electrodomésticos

Leer las instrucciones

Al adquirir un aparato lo recomendable es siempre leer las instrucciones. En dicho manual se puede encontrar cómo opera el electrodoméstico así como ciertas pautas para un funcionamiento óptimo. También encontrarás la máxima potencia tolerada por el producto. Igualmente, la forma de darle mantenimiento, garantía y teléfonos de contacto en caso de requerir servicio.

Revisar las conexiones eléctricas periódicamente

Es recomendable revisar, cada cierto tiempo, la instalación eléctrica de tu hogar. También es importante prestar atención a las paredes para asegurar que estén libres de humedad, pues puede causar un cortocircuito. Asimismo, utiliza reguladores para proteger tus aparatos de picos de voltaje y evitar que se estropeen.

A su vez, puedes desenchufar los aparatos cuando no los estás utilizando. Esta simple acción te ayuda a alargar la vida útil de los electrodomésticos y bajar el consumo de luz.

Busca el lugar ideal para los electrodomésticos

La ubicación depende mucho de la función del aparato. Lo mejor es mantenerlos lejos de zonas húmedas como: lavaplatos, lavabos o piletas. Con ello, evitarás que se mojen y podrás prevenir accidentes.

En el caso particular del refrigerador, la ubicación es sumamente importante, pues necesita espacio y ventilación adecuada. Debe estar lejos de la luz del sol y otras fuentes de poder. De los contrario, se sobrecalienta el motor al intentar mantener una temperatura adecuada.

Asegúrate de contar el lugar perfecto para los electrodomésticos que no se pueden cambiar de lugar. (Foto: Pexels)

Limpieza frecuente

La vida útil de tu electrodoméstico se ve afectada cuando no hay una limpieza correcta, pues la suciedad puede provocar obstrucciones en los puntos de ventilación de los mismos y, por ende, estropearlos. Programa rutinas de limpieza a profundidad por lo menos cada mes. No necesitas gastar en productos, opta por mezclas con ingredientes que tengas en casa.

Por ejemplo, el bicarbonato de sodio es una excelente opción para quitar moho, limpiar superficies y aparatos de acero inoxidable. Además, ayuda a neutralizar olores desagradables.

Si se descompone, manda a repararlo

Cuando un aparato se descompone, quizá el primer impulso es tirarlo y comprar uno nuevo; sin embargo, para cuidar tu bolsillo en estos momentos de inflación, así como para ayudar al planeta, puedes optar por llevarlo con un experto para evaluar si tiene compostura. Si la reparación sale más cara que adquirir uno nuevo, entonces sí vale la pena hacer la nueva adquisición.

A pesar de lo anterior también debes tomar en cuenta que en muchas ocasiones la vida útil de los electrodomésticos depende del tipo de aparato, de la marca, uso y del mantenimiento que se les dé.

