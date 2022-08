Estas son las 7 cosas de la casa que solo se limpian una vez al año

La limpieza de algunos elementos del hogar no debe realizarse con frecuencia. Es que, contrariamente a lo que se cree, existen cosas que solo se deben limpiar –como mucho- una vez al año. Y si no lo sabías, te elaboramos un listado de 7 objetos que reúnen polvo pero que no se deben ser sacudidos frecuentemente.

Un punto a tener en cuenta son los muebles tapizados. Es que mantener el sofá cuidado a lo largo de todo el año es necesario para garantizar la comodidad en casa. Pero si lo que buscas es dejarlo como nuevo, solo tendrás que quitarle el polvo una vez al año para no dañar su tela y siempre con la ayuda profesionales. Y por otro lado, es importante trabajar sobre los muebles de exterior, más precisamente sobre sillas y mesas. Acá tendrás que mezclar un chorrito de jabón para lavar platos con agua tibia y frotar los muebles. Los aclararás bien con agua y ya tendrás tu mobiliario de exterior listo para los meses de calor.

Otro lugar a tener en cuenta en la limpieza del hogar es la chimenea, aunque no muchos cuentan con este elemento de calefacción. Una vez por año, generalmente en primavera o verano, tendrás que retirar las cenizas con una aspiradora y limpiar el resto con toallitas húmedas. Mientras que si hablamos de las rejillas de la calefacción, también deberán higienizarse en un periodo de tiempo similar. Es que los conductos de calefacción y las salidas de aire acondicionado suelen ser una de las partes de la casa que más pasa desapercibidas a la hora de limpiar. Para ello tendrás que usar el cepillo suave de la aspiradora y limpiar las rejillas de estos conductos.

Así mismo, las cortinas también tendrán que cumplir con un periodo similar. El tejido de las cortinas acumula polvo a lo largo de todo el año y para lavarlas puedes meterlas en la lavadora o quitar la suciedad con una aspiradora de mano, siempre teniendo en cuenta el material de la tela. A esto se le suma el trabajo sobre la secadora, que incluso puede ensuciar otras superficies, por lo que se sugiere desconectarla y comenzar a aspirar el interior de la misma para después seguir con el exterior.

Foto: Pixabay

Por último, habrá que poner reparo en las alfombras del hogar debido al polvo que acumulan. Y si tenés animales en casa, es posible que estés acostumbrado a limpiar las alfombras a diario con la aspiradora o la escoba. Pero lo mejor será contratar un servicio de limpieza cada un año.